Graf dne: AUDJPY (24.09.2025)

AUDJPY se odráží býčím směrem o 0,7 %, přičemž jen vůči australskému dolaru ztrácí nejvíce ze všech měn G10. Dynamické posilování AUDJPY bylo motivováno údaji z obou ekonomik podporujícími trend, zejména vyšším měsíčním údajem o inflaci v Austrálii, který omezuje očekávání dalšího uvolnění měnové politiky v zemi.
AUDUSD se odráží od spodní hranice dobře patrného rostoucího kanálu. Dnešní zisky vymazávají nedávnou korekci, která pár odsunula z nejvyšších úrovní od začátku roku 2025. Zdroj: xStation5
Co dnes formuje měnový pár AUDJPY?
- Australský index spotřebitelských cen vzrostl v srpnu oproti předchozímu roku o 3,0 %, což je více než 2,8 % v červenci a mírně nad odhady. Růst byl částečně způsoben bazickými efekty, ale zdůraznil přetrvávající tlaky, zejména ve službách, jako je stravování v restauracích, jídlo s sebou a audiovizuální služby. Jádrová inflace byla smíšená: očištěný průměr se snížil na 2,6 %, zatímco ukazatel bez volatilních položek se zvýšil na 3,4 %. Náklady na bydlení se také zvýšily, což naznačuje proinflační rizika pro třetí čtvrtletí po měsících umírněné inflace.
- Trhy po překvapivé inflaci rychle upravily očekávání ohledně sazeb a hlavní banky a finanční instituce upustily od volání po listopadovém snížení sazeb. Šance na tento krok klesly na 50 % z téměř 70 % před zveřejněním údajů, přičemž investoři nyní očekávají, že sazby zůstanou na úrovni 3,6 % nejméně do května 2026. Analytici označili trh práce za klíčovou proměnnou pro směřování politiky, ačkoli jeho volatilita snižuje pravděpodobnost krátkodobého snížení. RBA nadále zdůrazňuje čtvrtletní index spotřebitelských cen jako své preferované vodítko.
- Pokud jde o JPY, aktivita japonského soukromého sektoru viditelně zpomaluje, jak naznačily zářijové bleskové indexy PMI. Kompozitní index dosáhl nejnižší hodnoty za poslední čtyři měsíce, přičemž ve zpracovatelském průmyslu poklesl více, než se očekávalo, z 49,7 na 48,4, což je nejnižší hodnota od března, a to v důsledku prudkého poklesu zakázek a slabšího vývozu. Expanze ve službách pomohla kompenzovat pokles ve zpracovatelském průmyslu díky solidní aktivitě a tržbám, což odráží silnou domácí poptávku. Přetrvávaly nákladové tlaky, prodejní ceny se zvýšily a růst zaměstnanosti zpomalil na dvouleté minimum.
