Graf dne - AUDUSD (03.06.2025)

Zápis z jednání BA odhalil holubičí příklon v prostředí globálních nejistot

Během asijské seance zveřejnila Reserve Bank of Australia (RBA ) zápis ze svého posledního měnověpolitického zasedání. Po prvním snížení úrokových sazeb v únoru provedla RBA v květnu druhé snížení úrokových sazeb, čímž oficiální hotovostní sazba klesla na 3,85 %. Ze zápisu vyplynulo, že centrální banka zvažovala tři možnosti: beze změny, snížení o 25 bazických bodů (bp) a agresivnější snížení o 50 bp. I když se RBA nakonec rozhodla pro snížení o 25 bazických bodů, skutečnost, že se o výraznějším snížení o 50 bazických bodů vůbec uvažovalo, je všeobecně vnímána jako holubičí. Přestože snížení o 50 b.b. bylo v té době považováno za příliš agresivní, RBA naznačila připravenost k výraznějšímu uvolnění, pokud by se v důsledku probíhající obchodní války zintenzivnily globální turbulence. Bankovní rada RBA zdůraznila svou připravenost rychle jednat, pokud by se mezinárodní situace výrazně zhoršila.

Měnový pár AUD/USD se od začátku května obchoduje v bočním trendu a osciluje mezi hodnotami 0,64 a 0,65. V posledních dnech se měnový pár pohybuje v rozmezí od 0,64 do 0,65. Po včerejší silné rally a otestování horní hranice konsolidace dnes došlo k výraznému stažení. Tento ústup je do značné míry připisován spíše holubičímu tónu zápisu ze zasedání RBA. Trhy nyní počítají s 80% pravděpodobností snížení sazeb na červencovém zasedání RBA, přičemž v letošním roce se očekávají celkem tři snížení sazeb. Navíc nejistota spojená se současnými vztahy mezi USA a Čínou nadále vyvíjí tlak na australský dolar. Koncem tohoto týdne se očekává telefonický rozhovor mezi prezidentem Trumpem a prezidentem Si.

Pozorujeme také, že ceny mědi vstoupily do fáze konsolidace a snaží se prolomit úrovně odporu kolem 9600-9700. Ceny průmyslových komodit mají pro výkonnost australského dolaru značný význam.

Zajímavé je, že australský dolar dnes ztrácí, i když čínský jüan posiluje (obrácená osa), což vede k uzavření nedávné divergence mezi AUD/USD a obráceným USD/CNH.