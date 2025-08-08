Těžba ropy OPEC v červenci vzrostla, ceny ropy ale směřují k největším týdenním ztrátám od června

Podle průzkumu agentury Reuters zvýšila organizace OPEC v červenci těžbu na 27,38 milionu barelů denně, což je o 270 tisíc b/d více než v červnu. Růst produkce byl výsledkem dohody OPEC+ o postupném rušení nedávných omezení těžby. Největší nárůst zaznamenaly Spojené arabské emiráty (+100 tis. b/d) a Saúdská Arábie, zatímco Irák těžbu naopak snížil kvůli kompenzačním škrtům a útokům dronů na ropná pole v iráckém Kurdistánu.
Přestože některé odhady, například od Mezinárodní agentury pro energii, uvádějí vyšší objemy těžby, data OPEC a průzkum Reuters ukazují, že členské státy se produkčně pohybují blízko stanovených kvót.
Na ropném trhu ale přetrvává negativní nálada. Cena Brentu se pohybovala kolem 66,57 USD/barel a WTI na 63,92 USD/barel, přičemž oba kontrakty míří k týdenní ztrátě 4,4 % (Brent) a 4,9 % (WTI) – největší od konce června.
K poklesu cen přispívají obavy z oslabení globální poptávky kvůli novým americkým clům na dovoz z řady obchodních partnerů a geopolitická nejistota kolem ruského exportu. Trh zároveň sleduje možné setkání prezidentů Donalda Trumpa a Vladimira Putina, které by mohlo naznačit snahu o diplomatické řešení války na Ukrajině a potenciální zmírnění sankcí proti Rusku.
Analytici ale upozorňují, že k průlomu je daleko – Putin pravděpodobně bude trvat na svých územních požadavcích, zatímco USA tlačí na příměří. Riziko sekundárních sankcí vůči odběratelům ruské ropy, včetně Číny a Indie, proto zůstává ve hře.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI se po výrazném poklesu v posledních dnech snaží stabilizovat a aktuálně se obchoduje kolem 64,10 USD. Na grafu je patrný průraz z klesajícího kanálu směrem vzhůru, avšak cena se momentálně pohybuje těsně pod EMA 50 (64,45 USD) a SMA 100 (65,18 USD), které fungují jako blízké rezistence.
Fibonacciho retracement ukazuje, že nejbližší technické úrovně odporu leží na 64,92 USD (23,6 %) a 65,99 USD (38,2 %), přičemž jejich překonání by mohlo otevřít prostor k 66,86 USD (50 %).
Momentum (99,8) i CCI (69,3) naznačují zlepšení krátkodobého sentimentu a možnost dalšího růstu, avšak trh zatím postrádá jasné potvrzení obratu trendu. Pro změnu střednědobého výhledu na býčí by bylo klíčové, aby cena uzavřela nad SMA 100 a udržela se tam.
Zdroj: xStation5
