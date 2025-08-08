MP Materials prudce roste po menší ztrátě a klíčových dohodách s Pentagonem a Applem

Akcie MP Materials vyskočily v předobchodní fázi o více než 10 % poté, co americký těžař vzácných zemin oznámil rekordní produkci a menší než očekávanou čtvrtletní ztrátu. Společnost, která provozuje jediný důl vzácných zemin v USA, těží z vládní snahy zajistit domácí dodávky a snížit závislost na Číně.
Produkce neodymu a praseodymu (NdPr) ve druhém čtvrtletí vzrostla meziročně o 120 % na rekordních 597 tun, přičemž ve třetím čtvrtletí se očekává další růst o 10–20 %. Silné výsledky pomohly i díky vyšším objemům a produkci magnetů, což vedlo k 40% překonání odhadů EBITDA. Analytici nyní předpokládají, že MP Materials dosáhne roční kapacity 60 000 tun oxidů vzácných zemin o rok dříve, než se plánovalo.
Výsledky přicházejí krátce po podpisu miliardové dohody s americkým ministerstvem obrany, která zaručuje minimální cenu 110 USD/kg pro NdPr – téměř dvojnásobek čínské tržní úrovně. Pentagon by se tak mohl stát největším akcionářem firmy. Následovala půlmiliardová smlouva s Applem na dodávky magnetů, jejíž zálohy pokryjí většinu nákladů na rozšíření dolu v Texasu.
MP Materials ve druhém čtvrtletí vykázala upravenou ztrátu 0,13 USD na akcii, což je lepší než očekávaných 0,19 USD, a díky vládním a komerčním kontraktům je podle analytiků dobře kapitálově zajištěna pro urychlení růstu.
Graf MP.US (D1)
Akcie MP Materials pokračují v prudkém růstovém trendu a aktuálně se obchodují na historickém maximu 71,04 USD. Cena se drží výrazně nad EMA 50 (47,17 USD) i SMA 100 (33,18 USD), což potvrzuje silnou býčí dynamiku. RSI na hodnotě 76,4 ukazuje na překoupené pásmo, což naznačuje riziko krátkodobé korekce, i když při takto silném trendu může být překoupená úroveň ignorována delší dobu. MACD zůstává vysoko nad signální linií a potvrzuje rostoucí momentum.
Zdroj: xStation5
