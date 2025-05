Graf dne: AUDUSD (05.05.2025)

Australský dolar rozšiřuje své zisky z konce minulého týdne o 0,5 % a zůstává nejsilnější mezi měnami G10, a to i přes nedávnou stabilizaci amerického dolaru. Kromě celkového poklesu důvěry vůči USD kurz AUD/USD dále podpořilo historické vítězství australské Labour Party v sobotních parlamentních volbách.

Strana premiéra Anthonyho Albanese si podruhé za sebou zajistila absolutní většinu v parlamentu a zároveň odebrala několik křesel konzervativní NLP. Předseda NLP Peter Dutton přišel o vlastní křeslo, což odráží osud předsedy kanadských konzervativců Pierra Poilievra.

Základ vítězství australské Labouristické strany je v podstatě podobný znovuzrození liberálů v Kanadě. Navzdory rostoucí popularitě reakční NLP obnovily obavy z vlivu Donalda Trumpa na geopolitickou a ekonomickou situaci Austrálie nadšení pro Albaneseho stranu, kterou voliči vnímají jako bezpečný pár rukou v době extrémní nejistoty.

Kromě zvýšené důvěry trhu v současnou vládu může sentiment vůči australskému dolaru dále zlepšit normalizace obchodních vztahů mezi Čínou a USA. Kurz AUD/USD je do značné míry závislý na vývozu průmyslových materiálů do Číny, takže snížení rizika obchodní války a zpomalení hospodářského růstu v Číně by mohlo vést k dalšímu posílení měny.



Kurz pevně překonal hranici 0,64, která by mohla sloužit jako podpora v kontextu nově se vyvíjejících makroekonomických a geopolitických fundamentů. Zdroj: xStation5