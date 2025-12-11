Graf dne: AUDUSD (11.12.2025)

Zpráva o australském trhu práce za listopad byla slabší, než se očekávalo. V důsledku toho došlo na devizovém trhu k výraznému výprodeji australského dolaru, který se v současné době vůči ostatním měnám G10 pohybuje v rozmezí 0,30-0,60 %.
Zaměstnanost nečekaně klesla o 21,3 tis. osob, což je největší měsíční pokles za posledních devět měsíců. Stabilizace míry nezaměstnanosti na úrovni 4,3 % trh neuklidnila, protože skladba údajů byla slabá: zaměstnanost na plný úvazek se propadla o 56,5 tis. osob, participace klesla na 66,7 % a podzaměstnanost vzrostla na 6,2 %, což je nejvyšší úroveň za více než rok. Současný pokles počtu zaměstnaných i nezaměstnaných naznačoval, že část lidí opouští pracovní sílu, což posilovalo narativ ochlazování - i když ne kolapsu - trhu práce. Díky těmto faktorům byl AUD pod mírným tlakem, a to navzdory slabšímu USD po včerejším snížení sazeb Fedu o 25 bb.
Navzdory tomuto oslabení zůstává potenciál AUD k poklesu částečně omezen stále jestřábím postojem RBA. Guvernérka Michele Bullocková tento týden připomněla, že bankovní rada aktivně diskutovala o scénářích vyžadujících zvýšení sazeb, a zdůraznila, že „není správné předpokládat“, že RBA není ochotna zpřísnit politiku, pokud inflace zůstane lepivá. Ekonomové se obecně shodují na tom, že trh práce se postupně uvolňuje, zatímco náklady práce, oživující inflace a trvale vysoké využití kapacit zůstávají oblastmi, které banku znepokojují. V důsledku toho trh neočekává snížení sazeb a část trhu dokonce vidí riziko zvýšení sazeb v roce 2026, pokud inflace opět zrychlí. Smíšené údaje z trhu práce prozatím komplikují krátkodobý výhled, ale zásadně nemění postoj RBA.
AUDUSD klesl o 0,40 % na 0,6645, čímž smazal část středečních zisků vyvolaných rozhodnutím Fedu.
