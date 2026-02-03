Graf dne: AUDUSD posiluje 📈 díky jestřábímu překvapení od RBA (03.02.2026)

Zatímco tržní konsenzus se ustálil na možnosti zvýšení sazeb ze strany RBA, několik velkých investičních bank zůstávalo mimo hlavní proud a sázelo na ponechání sazeb beze změny. Rezervní banka Austrálie tak přinesla mírné překvapení směrem nahoru – nejen samotným krokem, ale i svým výhledem do budoucna. RBA se stala první hlavní centrální bankou, která se v roce 2026 vydala cestou utahování měnové politiky, navzdory tomu, že většina jejích protějšků stále rozplétá inflační tlaky z období po roce 2022.
Tah RBA
Rezervní banka Austrálie zvýšila základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů, čímž posunula klíčovou sazbu z 3,6 % na 3,85 %. Jde o první zvýšení od února 2024. Ještě před několika měsíci převládalo očekávání dalšího uvolnění, ale ostrý jestřábí obrat koncem roku 2025 a přetrvávající cenové tlaky vedly k tomu, že pravděpodobnost tohoto kroku vzrostla na 80 %. Bankovní rada uvedla tři hlavní důvody:
-
Tvrdohlavá inflace: Růst cen ve druhé polovině 2025 zrychlil více, než se očekávalo. Jádrová inflace (očištěná) se nyní nachází na 3,4 %, tedy stále nepříjemně nad cílovým pásmem 2–3 %.
-
Odolná spotřeba: Výdaje domácností nabraly na síle, což odráží i silná aktivita firem. Ekonomický růst zůstává solidní a vykazuje známky další akcelerace.
-
Napjatý trh práce: Míra nezaměstnanosti klesla na sedmiměsíční minimum 4,1 %, přičemž nabídka práce zůstává omezená.
Přestože RBA poznamenala, že některé inflační tlaky mohou být přechodné, varovala, že hlavní riziko představují problémy na straně nabídky a rychlé oživení soukromé poptávky.
Makro výhled: Výrazná revize inflace
Aktualizované projekce centrální banky ukazují agresivnější výhled:
-
Růst HDP: Má se letos držet poblíž trendu, ale ve druhé polovině 2026 spadnout o více než jeden procentní bod pod něj.
-
Inflace (očištěná): Očekává se, že v příštích dvou čtvrtletích zůstane kolem 0,9 % q/q (oproti běžným 0,7 %), a na konci roku 2026 dosáhne 3,2 % y/y – stále nad horní hranicí cíle.
-
Nezaměstnanost: Má postupně růst, jak se utahování měnové politiky začne promítat do ekonomiky.
Guvernérka Michele Bullocková uvedla, že inflace pravděpodobně zůstane nad cílovým pásmem po „prodloužené období.“ Ačkoli se zdržela komentáře, zda jde o začátek delšího cyklu nebo jednorázový krok, institucionální analytici mají jestřábí tón. CBA očekává další zvýšení již v květnu, zatímco Westpac tvrdí, že „laťka pro další utažení zůstává velmi nízko.“
Aktuální tržní ocenění naznačuje, že plné zvýšení sazeb může přijít až v srpnu, i když pravděpodobnost květnového kroku již dosahuje 87 %. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Technická analýza
Měnový pár AUD/USD si užívá silný několikatýdenní růst a aktuálně testuje hranici 0,70. Ačkoli nedávný výprodej komodit naznačoval hlubší korekci, kovy se zotavují: měď se opět obchoduje poblíž 13 000 USD, stříbro se blíží 90 USD a zlato se vrátilo na úroveň 4 900 USD. Denní uzavření nad touto hladinou by u zlata mohlo potvrdit formaci „bullish engulfing“, což by signalizovalo konec nedávné korekce.
Australský dolar se obchoduje na nejvyšší úrovni od února 2023 a má dobrou výchozí pozici. Rozšiřující se úrokový rozdíl mezi Austrálií a USA spolu s komoditním supercyklem by mohly pár posunout směrem k úrovni 61,8% Fibonacciho retracementu na 0,7200 a ve střednědobém horizontu cílit na pásmo 0,74–0,75.
