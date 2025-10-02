Graf dne - Bitcoin (02.10.2025)

Bitcoinu se podařilo vyšplhat nad 118 000 USD, a to díky očekávání snížení úrokových sazeb ve Spojených státech, které dále podpořila nejistota ohledně budoucího stavu americké ekonomiky spojená s uzavřením vlády. Tolik očekávaná zpráva NFP z amerického trhu práce plánovaná na pátek nebude zveřejněna, zatímco soukromé údaje - srpnová zpráva JOLTS (mírně nad odhady) a zářijová zpráva ADP (mnohem slabší; ukazuje na pokles zaměstnanosti) - poskytují Federálnímu rezervnímu systému argument pro snížení úrokových sazeb.
Trhy očekávají, že Fed letos sníží sazby ještě dvakrát, přestože údaje mimo trh práce zůstávají relativně solidní a nenaznačují problémy s americkou spotřebou. Dolar proto oslabuje za poměrně „zdravých“ (nerekcesních) podmínek, což podporuje zisky na Wall Street a v kryptoměnách, které těží z klesajících výnosů dluhopisů a zvýšeného apetitu po rizikových aktivech. Čistý příliv do ETH a BTC ETF opět vzrostl; jen v případě Bitcoinu dosáhl příliv v poslední zářijový den 429 milionů USD, čímž se prodloužila pozitivní dynamika.
Z technického hlediska se Bitcoin v současné době obchoduje přibližně 5 % nad realizovanou cenou krátkodobého držitele (STH Realized Price) a našel silnou podporu na kritické úrovni 110 000 USD - což je významné jak z technického hlediska, tak z hlediska řetězce. Základním scénářem se nyní zdá být pokus o „útok“ na historické maximum poblíž 123 000 USD, zejména pokud sentiment na Wall Street zůstane pozitivní. V okolí 108 000 až 110 000 USD se rovněž vytvořil útvar dvojitého dna, který posiluje býčí momentum a narativ. Návrat k 100 000 USD z této úrovně by však zvýšil pravděpodobnost otestování zóny 98 000-100 000 USD.
Zdroj: xStation5
