Graf dne - Bitcoin (07.03.2025)

Ceny bitcoinu ustoupily z nedávných maxim a hlavní kryptoměna klesla na 88 946 dolarů, protože podrobnosti o dlouho očekávané strategické rezervě bitcoinu prezidenta Trumpa nenaplnily očekávání trhu.

Trump exekutivním příkazem zřizuje „digitální pevnost Fort Knox

Prezident Donald Trump ve čtvrtek večer podepsal exekutivní příkaz, kterým formálně zřídil Strategickou bitcoinovou rezervu, a splnil tak slib daný kryptografickému průmyslu v rámci kampaně. Rezerva bude kapitalizována bitcoiny ve vlastnictví federální vlády, které byly zabaveny v rámci trestního nebo občanskoprávního řízení o majetku, v současné době se odhaduje na přibližně 200 000 BTC (v hodnotě asi 17,5 miliardy USD). Podle cara Bílého domu pro umělou inteligenci a kryptoměny Davida Sackse „to znamená, že to daňové poplatníky nebude stát ani cent“, čímž se řeší obavy z vládních výdajů a zároveň se vytváří to, co nazval „digitálním Fort Knoxem“ pro kryptoměny.

Rozpočtově neutrální přístup některé investory zklamal

Přestože exekutivní příkaz plní Trumpův předvolební slib, reakce trhu byla vlažná, protože detaily nesplnily očekávání některých investorů. V příkazu se uvádí, že veškeré další akvizice bitcoinů musí být „rozpočtově neutrální“ a nesmí americkým daňovým poplatníkům způsobit „žádné dodatečné náklady“. Tato podmínka utlumila naděje na významné nové vládní nákupy, které by zvýšily ceny, což vedlo k rozpouštění pozic ze strany obchodníků, kteří očekávali agresivnější nákupy.

Ostatní digitální aktiva omezená na zásoby

Nařízení, které mnohé překvapilo, vytváří samostatnou „zásobu digitálních aktiv USA“ pro jiné kryptoměny než Bitcoin. Na rozdíl od Bitcoinové rezervy však vláda nebude do této zásoby získávat další aktiva nad rámec těch, která získá v rámci řízení o zabavení. Ministerstvo financí je rovněž oprávněno stanovit „strategie pro odpovědnou správu“ těchto aktiv, včetně případného prodeje - což je v ostrém kontrastu s Bitcoinovou rezervou, která zakazuje prodej uložených BTC.

Kryptografický summit v Bílém domě přivádí do Washingtonu zástupce průmyslu

Nařízení přichází v předvečer vůbec prvního summitu Bílého domu o digitálních aktivech, který je naplánován na páteční odpoledne. Ve Washingtonu se sejdou přibližně dvě desítky vedoucích pracovníků kryptoprůmyslu, včetně generálního ředitele společnosti Coinbase Briana Armstronga, evangelisty Bitcoinu Michaela Saylora a Vlada Teneva z Robinhood Markets, aby se setkali s prezidentem Trumpem a jeho kryptografickým týmem. Summit představuje dramatický posun oproti přístupu předchozí administrativy, která po krachu FTX zaujala mnohem tvrdší regulační postoj.

Bitcoin (interval D1)

Bitcoin se aktuálně obchoduje nad 200denním EMA, který pro největší kryptoměnu působil jako klíčový support. Býci budou muset cenu zatlačit zpět nad 92 000 dolarů, což je úroveň, která dříve sloužila jako silná podpora. Medvědi se naopak budou snažit o opětovné otestování 200denního EMA s cílem na nedávném minimu 78 000 USD. Ukazatel RSI se nachází v kritickém bodě, kde by mohl na denním grafu buď vytvořit vyšší maximum - což by potvrdilo býčí sentiment -, nebo se vrátit níže. Mezitím se ukazatel MACD po býčím překřížení zužuje.