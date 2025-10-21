Graf dne: Bitcoin (21.10.2025)

- Bitcoin ztrácí téměř 3 % a klesá na 107 000 USD
- Cena BTC opět pod EMA200
- Bitcoin ztrácí téměř 3 % a klesá na 107 000 USD
- Cena BTC opět pod EMA200
Cena Bitcoinu dnes klesla téměř o 3 % a ustoupila na úroveň kolem 107 000 USD, i když Wall Street si udržuje včerejší zisky a celková nálada na trhu zůstává optimistická před plánovaným setkáním Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga v Soulu příští týden.
- Navzdory optimistickému tónu na širších trzích bitcoin obnovil svůj pokles a prolomil klíčovou 200denní EMA (červená čára, poblíž 109 500 USD) – což by mohlo signalizovat střednědobou slabost. S ohledem na předchozí korekce podobného rozsahu by pokračující klesající trend mohl realisticky vést k testování klíčové úrovně podpory 100 000 USD.
- Další tlak může pocházet od krátkodobých držitelů, kteří v současné době čelí průměrným ztrátám v řádu několika procent. Podle údajů BGeometrics (STH Realized Price) se průměrná nákupní cena této skupiny pohybuje nad 113 000 USD. Nejbližší významný odpor se opět vytvořil kolem psychologické hranice 110 000 USD. Ani zprávy o dalších nákupech bitcoinů společností MicroStrategy nedokázaly cenu podpořit, zatímco přílivy do ETF vykazují známky oslabení.
Bitcoin (interval D1)
Zdroj: xStation5
FRA40 se po příznivých údajích o podnikatelské důvěře ve Francii zvyšuje
Ranní shrnutí (23.10.2025)
Denní shrnutí – Korekce na Wall Street kvůli americkým exportním omezením vůči Číně a slabším výsledkům firem
🛢️WTI Crude posiluje o více než 2 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.