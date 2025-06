Graf dne - Bitcoin (24.06.2024)

Bitcoin zaznamenal silné oživení a po víkendovém výprodeji, který prolomil psychologickou hranici 100 000 USD, se opět vyšplhal nad úroveň 105 000 USD. Obchodníci tento obrat přisuzují noční mírové dohodě mezi Izraelem a Íránem, která uklidnila trhy a oživila chuť riskovat. Dnes také americké akciové indexy rostou směrem k historickým maximům.

Rizikovou náladu dále posílily komentáře dvou členů FOMC, představitelů Fedu Michelle Bowmanové a Christophera Wallera, kteří vyjádřili podporu snížení sazeb již v červenci.

Na regulační frontě Federální agentura pro financování bydlení (FHFA) potvrdila, že zkoumá možnost zahrnutí bitcoinu a dalších digitálních aktiv do hodnocení úvěruschopnosti během schvalování hypoték. To by mohlo znamenat první krok k širšímu využití kryptoměn na americkém úvěrovém trhu.

Navzdory nedávné panice na trhu zaznamenaly spotové bitcoinové ETF v pondělí další čistý příliv 350 milionů dolarů – desátý den v řadě – což pomohlo vyrovnat nedělní výprodej.

Mezitím společnost Metaplanet Inc. schválila nové kolo financování na nákup BTC v hodnotě přibližně 5 miliard dolarů jménem své dceřiné společnosti Metaplanet Treasury Corp. se sídlem na Floridě.

Texas se stane prvním státem USA, který zahrne bitcoin do své rozvahy, poté co guvernér Greg Abbott podepsal zákon SB21, kterým se zřizuje strategická rezerva financovaná z veřejných prostředků – podle analytiků by tento krok mohl inspirovat podobné kroky v celé zemi.

Všechny tyto události přispívají k stále agresivnějšímu přijímání bitcoinu institucemi, což podporuje jeho cenu, která zůstává nad hranicí 100 000 dolarů.