Graf dne - BITCOIN (28.11.2024)

Bitcoin ustupuje zpět nad 95 000 USD a údaje agentury Bloomberg z tohoto týdne naznačují výrazné zpomalení nákupní aktivity ETF. Včera se v nich nahromadilo BTC v hodnotě „pouhých“ 91 milionů dolarů a za celý tento týden došlo k čistému odlivu zhruba 300 milionů dolarů, zatímco dlouhodobí investoři provádějí stabilní výplaty a odprodávají zásoby BTC tempem až 2 miliardy dolarů denně, jak vyplývá z údajů na řetězci Glassnode. Takové prostředí naznačuje pro potenciálně větší prodejní tlak při nedostatečné poptávce a mohlo by signalizovat potenciální korekci cen BTC.

Na druhou stranu by však případná obrana oblasti kolem 91 000 USD mohla naznačovat další růstový impuls nad úroveň 100 000 USD. Finanční média včera obletěla zpráva, že předsedou Komise pro cenné papíry se pravděpodobně stane Scott Atkins, bývalý člen SEC. Sám Atkins byl a je dlouhodobě spojován s odvětvím blockchainu, ale trh tyto zprávy příliš dlouho „neslavil“ a cena Bitcoinu nyní, po včerejším odrazu, postupně ochlazuje.

I to by mohlo naznačovat větší prodejní aktivitu a převládající víru ve vybírání zisků po letošních rekordních maximech. Pokud se však podíváme na rozsah prodejů BTC dlouhodobými adresami, v současné době prodaly asi 550 000 BTC, což je mnohem menší počet než asi 930 000 prodaných letos na jaře; což může naznačovat, že stále existuje prostor pro růst a že takzvané adresy „HODLers“ se s Bitcoinem rozloučí s menší pravděpodobností před lednovým prezidentstvím Donalda Trumpa.

Bitcoin graf (D1, H1)



Při pohledu na graf kryptoměny v denním i hodinovém intervalu vidíme, že by se úroveň 80 000 USD mohla ukázat jako klíčová, a to při pohledu na 23,6 Fibo retracement celé vzestupné vlny z roku 2022 a 61,8 Fibo retracement nárůstu po Trumpově vítězství. Stažení z 99,5 tis. dolarů na 80 tis. dolarů by také odpovídalo podobným korekcím v předchozích cyklech bitcoinu.

Čistý příliv do ETF na Bitcoin a Ethereum



