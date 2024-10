Graf dne - Bitcoin (29.10.2024)

Hlavní statistiky trhu:

Otevřený zájem o futures na Bitcoin na burze CME dosáhl rekordní hodnoty 171 939 BTC (12,2 miliardy USD).

Americké spotové ETF na Bitcoin zaznamenaly za poslední tři obchodní dny čistý příliv více než 1 miliardy USD.

Vedl iShares Bitcoin Trust (IBIT) společnosti BlackRock s denním přílivem 315,2 milionu USD.

Bitcoin i nadále vykazuje pozoruhodnou sílu, když dosahuje 71 000 USD a blíží se svému historickému maximu 73 700 USD, a to díky nebývalému zájmu institucí a rostoucímu optimismu na trhu. Růst ceny přichází uprostřed dokonalé bouře pozitivních katalyzátorů, včetně rekordní aktivity ETF a rostoucích politických spekulací kolem nadcházejících voleb v USA.

Institucionální prostředí se dramaticky proměnilo a spotové ETF na Bitcoin se sídlem v USA nadále přitahují značný kapitál. V čele stojí IBIT společnosti BlackRock, což dokazuje rostoucí apetit tradičních finančních institucí. Tento trvalý nákupní tlak vytvořil silný základ pro růst ceny, zatímco trh s deriváty vykazuje rostoucí důvěru prostřednictvím rostoucího otevřeného zájmu CME.

Náladu na trhu významně ovlivnily nadcházející volby v USA, přičemž predikční trhy ukazují silné šance na výsledek příznivý pro krypto. Toto politické pozadí v kombinaci s technickou silou a institucionální podporou vytvořilo na trhu silný růstový impuls.

Širší trh s kryptoměnami vykazuje dobré zdraví a celková tržní kapitalizace výrazně roste. Objemy obchodů se zdvojnásobily, což svědčí o zvýšené účasti v retailovém i institucionálním segmentu. Zvláštní sílu vykazuje sektor meme coinů v čele s Dogecoinem, což pravděpodobně odráží zvýšenou ochotu účastníků trhu riskovat.

Dlouhodobý výhled společnosti VanEck zůstává pozoruhodně býčí, přičemž projekce naznačují, že Bitcoin by mohl do roku 2050 dosáhnout hodnoty 2,9 milionu USD, a to na základě potenciálního přijetí centrálními bankami a integrace do globálních systémů vypořádání obchodů. Investoři by však měli mít i nadále na paměti krátkodobá rizika, včetně potenciálního vybírání zisků na úrovních rezistence a makro faktorů, jako jsou politická rozhodnutí Federálního rezervního systému.

Charakteristickým rysem této rally je jasná institucionální hnací síla, což kontrastuje s předchozími pohyby vedenými maloobchodníky. Trvalý příliv ETF poskytuje stabilnější základ pro růst cen a potenciálně naznačuje dozrávání struktury trhu, která by mohla podpořit dlouhodobější cenovou stabilitu a růst.

Bitcoin (D1 interval)

Bitcoin včera překonal klíčové úrovně odporu na červencových a květnových maximech 68 762 a 69 651,6 USD a nyní se blíží k červnovému maximu 71 065 USD. V současné době se nachází na 4 % od svého historického maxima a drží se v blízkosti týdenního maxima na úrovni 69 651,6 USD. RSI naznačuje prostor pro další zisky, což podporuje nedávná býčí divergence MACD. V neděli byl navíc potvrzen zlatý kříž, když 50denní SMA překročil 200denní SMA.

Zdroj: xStation