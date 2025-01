Graf dne – Bitcoin (30.01.2025)

Bitcoin pokračuje ve své působivé rally, obchoduje se za 104 966 USD, což představuje 2,7% zisk za posledních 24 hodin, přestože Federální rezervní systém zachovává svůj jestřábí postoj. Odolnost kryptoměny tváří v tvář přísné měnové politice zdůrazňuje měnící se dynamiku na trzích digitálních aktiv, zejména v rámci politiky Trumpovy administrativy, která je vstřícná vůči kryptoměnám, a to i přes negativní přílivy do ETF tento týden.

Institucionální integrace

Trh s kryptoměnami zažívá bezprecedentní institucionální přijetí, přičemž Old Glory Bank integruje digitální aktiva do svého investičního portálu, který představuje nejnovější mainstreamovou finanční instituci, která přijímá kryptoměny. Rozhodnutí banky pojištěné FDIC přijmout bitcoiny pro nákupy akcií signalizuje rostoucí důvěru v kryptoměnu jako legitimní finanční nástroj.

Potenciální přijetí centrální banky

V převratném vývoji se Česká národní banka (ČNB) chystá stát se první evropskou centrální bankou, která přidá bitcoiny do svých rezerv. The potential allocation of up to 5% of its €140bn reserves by představovalo významný posun v institucionálních postojích ke kryptoměnám, což by mohlo být precedentem pro ostatní centrální banky.

Podnikové pokladny

Brzké přijetí nových účetních pravidel FASB společností Tesla přineslo větší transparentnost do firemních držeb bitcoinů a odhalilo její pozici 9 720 BTC v hodnotě 1,076 miliardy dolarů. The $600 million GAAP income boost ze svých digitálních držeb demonstruje potenciální dopad investic do kryptoměn na podnikové rozvahy.

Politická krajina

Poslední rozhodnutí Fedu udržet úrokové sazby mezi 4,25 % a 4,5 % zpočátku způsobilo určitou volatilitu, ale rychlé zotavení bitcoinu ukazuje jeho rostoucí nezávislost na tradičních tržních silách. Odměřené komentáře předsedy Fedu Powella k regulaci kryptoměn, které naznačují, že banky mohou poskytovat zákazníkům kryptoměny řádné řízení rizik, poskytly trhu další podporu.

Bitcoin (D1 Interval)

Bitcoin se obchoduje nad úrovní Fibonacciho retracementu 78,6 %. První rezistence je stanovena na 105 884 $, maximum z minulého týdne, přičemž býci usilují o posun nad tuto úroveň. V případě úspěchu je ve hře retest historického maxima. Medvědi se na druhou stranu pokusí prolomit pod 78,6% úroveň Fibonacciho retracementu s cílem 101 929 USD. RSI vykazuje známky býčí divergence, zatímco MACD zpřísňuje potenciální býčí crossover. ADX je také na dobré cestě znovu získat vzestupnou dynamiku. Zdroj: xStation