Graf dne - CHN.cash (13.12.2024)

Čínské akcie čelí rostoucímu tlaku, protože nejnovější ekonomické sliby Pekingu nesplňují očekávání trhu, zatímco hrozba obnovení obchodního napětí v USA vrhá stín na výhled do roku 2025. Změna politiky směrem k růstu založenému na spotřebě a uvolněnější měnové politice zatím investory nepřesvědčila, přičemž výnosy dluhopisů dosáhly historických minim v souvislosti s přetrvávajícími obavami z deflace.

Klíčové tržní statistiky:

Výnosy čínských desetiletých dluhopisů dosáhly rekordního minima 1,77 %, což představuje pokles o 5 bazických bodů.

Očekává se, že jüan v roce 2025 oslabí na 7,37-7,50 za dolar.

Předpokládá se zvýšení cílového fiskálního deficitu na 4-4,5 % HDP.

CHN.cash klesl, když trhy vstřebávaly výsledek čínské centrální ekonomické pracovní konference (CEWC), která upřednostnila růst spotřeby, ale zastavila se u poskytnutí agresivního stimulačního balíčku, který mnozí investoři očekávali. Představitelé sice slíbili podpořit domácí poptávku a signalizovali vyšší veřejné výdaje, ale nedostatek konkrétních opatření zpochybnil na trzích odhodlání Pekingu ke smysluplným reformám.

Výnosy desetiletých dluhopisů. Zdroj: Bloomberg

Změna politiky versus realita na trhu



Obzvláště znepokojivý obrázek poskytují dluhopisové trhy, kde výnosy desetiletých dluhopisů poprvé v historii klesly pod 1,8 %. Tento přetrvávající pokles výnosů navzdory slibům zvýšených fiskálních výdajů naznačuje hluboce zakořeněné obavy o trajektorii růstu Číny a rizika deflace.

Důraz, který konference kladla na „razantní zvyšování spotřeby“, je teprve druhým případem za posledních deset let, kdy domácí poptávka získala nejvyšší prioritu, což odráží rostoucí povědomí o strukturálních nerovnováhách ekonomiky. Analytici však zůstávají skeptičtí ohledně realizace, přičemž Macquarie Group poznamenává, že přímé stimuly pro spotřebitele se zdají nepravděpodobné.

Obchodní napětí a měnová strategie

Při pohledu do budoucna se nad čínskými aktivy vznáší strašidlo obnoveného obchodního napětí v USA. Zprávy naznačují, že Peking může v roce 2025 povolit oslabení jüanu jako nárazník proti potenciálním Trumpovým clům, včetně hrozícího univerzálního 10% cla a 60% daně na čínský dovoz. Měnoví stratégové předpokládají, že by jüan mohl oslabit na 7,37-7,50 za dolar, což by představovalo výrazný posun v tradičně přísném řízení směnného kurzu Číny.

CHN.cash (D1 interval)

Index HSCEI reprezentovaný indexem CHN.cash se obchoduje mezi úrovněmi 23,6 % a 38,2 % Fibonacciho retracementu. V závislosti na směru budoucí cenové akce může 50denní SMA působit buď jako podpora, nebo jako odpor.

Pro medvědy je klíčovým cílem pohyb směrem k minimům z konce listopadu, po kterém by mohlo následovat opětovné otestování 200denního SMA na úrovni 6 485. Cílem býků bude naopak prolomení úrovně 38,2 % Fibonacciho retracementu a dosažení maxim ze začátku prosince.

Ukazatel RSI konsoliduje v neutrální zóně, což naznačuje nedostatek silného impulsu, zatímco ukazatel MACD se zpřísňuje, což signalizuje potenciál k proražení oběma směry. Tyto technické ukazatele naznačují, že pro index nastává klíčový okamžik.