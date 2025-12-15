Graf dne: CHN.cash (15.12.2025)

Futures na index Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI; CHN.cash) klesly téměř o 0,7 %, přičemž sentiment byl ovlivněn kombinací nedávného výprodeje technologických akcií na Wall Street a nové série slabších než očekávaných čínských ekonomických údajů. Pokračující zhoršování situace na trhu s nemovitostmi nadále tlumí spotřebitelskou poptávku a stále více se přenáší do oslabení podnikatelské aktivity, protože společnosti omezují kapitálové výdaje.
CHN.cash se aktuálně na denním grafu obchoduje pod svými třemi klíčovými exponenciálními klouzavými průměry (EMA10, EMA30, EMA100), což naznačuje silnou klesající dynamiku. Futures se pohybují kolem kritické úrovně podpory poblíž 8 890 a prolomení pod žlutou nárazníkovou zónu (8 825–8 890) by mohlo vyvolat další prodejní tlak. Na straně růstu by oznámení nových stimulačních opatření spolu s odrazem směrem k EMA100 mohly pomoci indexu překonat prodejní tlak a stabilizovat se.
Zdroj: xStation5
Co dnes stojí za pohybem CHN.cash?
Maloobchodní tržby, spotřeba a nemovitosti:
Spotřebitelská aktivita zůstává utlumená (1,3 % meziročně vs. 2,8 % očekávání), jelikož dlouhotrvající pokles v sektoru nemovitostí nadále oslabuje bohatství domácností i jejich důvěru. Klesající ceny bydlení a propad investic do realit se promítají do slabších výdajů – maloobchodní tržby zaostaly za očekáváním a klíčovou brzdou byly automobily poté, co byly pozastaveny dotace na výměnu vozů. Úřady sice signalizovaly podporu spotřeby, dosavadní opatření jsou však cílená a nedostatečná k výraznému zlepšení sentimentu.
Slabé investice:
Investice do fixních aktiv se propadly výrazněji, než se čekalo (-2,6 %), a to v důsledku prohlubujícího se poklesu investic do nemovitostí a opatrných výdajů soukromého sektoru. Snižování zadlužení developerů, slabá viditelnost poptávky a absence rozsáhlého fiskálního stimulu tlačí na kapitálové výdaje. Přestože Peking přislíbil dodatečnou fiskální podporu a emisi speciálních dluhopisů, trhy zůstávají skeptické ohledně načasování a rozsahu účinné realizace.
Průmyslová výroba:
Růst průmyslové produkce zpomalil na nejslabší tempo od srpna (4,8 % vs. 5 % očekávání), což odráží slabou domácí poptávku a snahy o omezení nadbytečné nabídky v některých odvětvích. Zahraniční poptávka poskytla částečnou podporu, avšak slabší spotřeba a investice doma brzdí dynamiku. Bez výraznějšího uvolnění politik na oživení poptávky hrozí, že výrobní aktivita v nadcházejících měsících dále ztratí tah.
