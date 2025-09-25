Graf dne: EURCHF (25.09.2025)

- SNB ponechává úrokovou sazbu na 0 %
- SNB je i nadále připravena v případě potřeby intervenovat na devizovém trhu; obnovení minimálního kurzu neplánuje.
- Inflační tlaky se oproti druhému čtvrtletí v podstatě nezměnily; podmíněná prognóza zůstává v pásmu cenové stability 0-2 %.
- Hlavním rizikem jsou americká cla, která zatěžují švýcarský vývoz/investice - zejména strojírenství a hodinářství.
- Žádné forwardové pokyny; rozhodnutí se přijímají čtvrtletně. Práh pro záporné sazby je vysoký, ale sazby by mohly jít pod nulu, pokud by střednědobá inflace opustila cílové pásmo.
Švýcarská národní banka ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na 0 %, což znamená pauzu po sérii snížení od března 2024. Vklady na viděnou budou i nadále úročeny sazbou 0 % až do stanovené hranice, přičemž částky nad touto hranicí budou úročeny diskontem ve výši 0,25 procentního bodu. Tvůrci politiky zdůraznili připravenost jednat na devizových trzích v případě potřeby, ale vyloučili návrat k minimálnímu směnnému kurzu s tím, že dnešní kontext se liší od roku 2011.
Pokud jde o ceny, SNB zhodnotila, že inflační tlaky se oproti předchozímu čtvrtletí v podstatě nezměnily. Celková inflace se zvýšila z -0,1 % v květnu na 0,2 % v srpnu, a to zejména v důsledku cestovního ruchu a dovozu zboží. Podmíněný vývoj inflace - za předpokladu, že základní úroková sazba zůstane v celém horizontu na úrovni 0 % - zůstává v pásmu stability 0-2 % a v roce 2025 dosáhne v průměru 0,2 %, v roce 2026 0,5 % a v roce 2027 0,7 %. Politika tedy zůstává akomodativní, ale v souladu s cenovou stabilitou.
Banka nadále očekává růst švýcarského HDP v roce 2025 o 1-1,5 %, v roce 2026 o necelé 1 % a další zvyšování nezaměstnanosti. Nejvíce jsou cly postižena exportně orientovaná odvětví, jako je strojírenství a hodinářství, zatímco služby se prozatím zdají být odolnější.
Tisková konference
Prezident Martin Schlegel zdůraznil vysokou laťku pro návrat k záporným sazbám: SNB by uvažovala o sazbách pod nulou pouze v případě, že by se střednědobá inflace pohybovala mimo pásmo cenové stability. Zopakoval, že chybí forward guidance - politika se stanovuje čtvrtletně -, a poznamenal, že SNB „není omezena“ ve své schopnosti intervenovat na devizových trzích, kdykoli to považuje za vhodné.
EURCHF se po tomto rozhodnutí, které bylo do značné míry oceněno, v podstatě nezměnil. Pár vykazoval poněkud vyšší volatilitu, než je obvyklé, i když nijak výrazně nad průměrem takových událostí.
