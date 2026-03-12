Dodávky hliníku v ohrožení. Válka žene ceny na několikaletá maxima ⚙️

Cena hliníku je nejvýše od dubna 2022 kvůli válce na Blízkém východě.
Region zajišťuje asi 9 % světové produkce, takže výpadky výrazně dopadají na trh.
BMI vidí prostor pro růst až k 3 700 USD za tunu a čeká deficit 1,06 milionu tun.
Napětí potvrzují rostoucí prémie, vyšší výběry zásob z LME i nejvyšší japonské prémie za 11 let.
Cena hliníku pokračuje v růstu a dostala se na nejvyšší úrovně od dubna 2022. Trh reaguje na pokračující konflikt na Blízkém východě, který omezuje výrobu i přepravu z regionu zajišťujícího přibližně 9 % světové produkce. Situaci navíc dál zhoršuje faktické uzavření Hormuzského průlivu, přes který se suroviny běžně dostávají na světové trhy.
Napětí v regionu už vedlo ke snížení produkce v tamních hutích a investoři začínají stále více počítat s hlubším narušením dodávek. Podle analytiků BMI, kteří spadají pod Fitch Solutions, má hliník ještě prostor k růstu až směrem k 3 700 USD za tunu. Zároveň upozorňují, že se globální trh může letos dostat do deficitu kolem 1,06 milionu tun, což by znamenalo ještě výraznější tlak na ceny.
Rostoucí nervozita je vidět i v západních regionech. Prémie za dodávky hliníku v USA a Evropě výrazně rostou, což ukazuje na obavy odběratelů z nedostatku materiálu. V Asii se situace promítla do nabídkových cen pro japonské odběratele, kde se prémie vyšplhaly na nejvyšší úroveň za 11 let. Rio Tinto podle dostupných informací nabídlo dodávky pro druhé čtvrtletí s prémií 350 USD za tunu, což by bylo nejvíce od roku 2015.
Napjatý stav potvrzují i sklady Londýnské burzy kovů. Objevily se výrazné požadavky na stažení zásob, přičemž v Malajsii šlo podle zdrojů o téměř 100 tisíc tun hliníku. To naznačuje, že část trhu si chce materiál zajistit co nejrychleji mimo burzovní sklady, což je typický signál zpřísňující se nabídky.
Určitou protiváhou by mohly být vyšší exporty z Číny. Rozdíl mezi cenami na LME a šanghajské burze se zvýšil na nejvyšší úroveň od dubna 2022, což může čínské producenty motivovat k větším vývozům. Ty by mohly část výpadků zmírnit. Podporu čínské produkci navíc dává silná poptávka z odvětví jako umělá inteligence nebo solární energetika.
Celkově ale trh s hliníkem zůstává jasně napjatý. Pokud se situace v Hormuzském průlivu rychle nezlepší a omezení výroby v regionu přetrvá, může se současný růst cen ještě prohloubit.
Graf ALUMINIUM (H1)
Cena hliníku se aktuálně pohybuje kolem 3532 a drží se výrazně nad oběma klouzavými průměry, tedy nad EMA 50 na úrovni 3394 i nad SMA 100 kolem 3329. To ukazuje na silnou převahu kupců a zároveň potvrzuje, že dosavadní růst má stále pevný technický základ. Vývoj v posledních seancích navíc ukazuje sérii vyšších minim i vyšších maxim, což je typický znak stabilního rostoucího trendu. Po krátkých konsolidacích se cena vždy znovu vydala vzhůru a nyní testuje oblast čerstvých lokálních maxim. Trh tak zatím nevysílá známky výraznější slabosti, i když po prudkém růstu může krátkodobě přijít technické uklidnění. CCI se nachází na hodnotě kolem 185,7, tedy v překoupené oblasti, což potvrzuje velmi silné růstové momentum. Zároveň ale tato úroveň naznačuje, že trh už je po krátkodobé stránce poměrně napjatý a může být citlivější na výběr zisků. Momentum se drží nad hranicí 100, což dál podporuje pozitivní výhled a ukazuje, že kupní síla zatím z trhu nezmizela.
Z technického pohledu bude důležité sledovat, zda se hliník udrží nad pásmem 3500–3517. Pokud ano, může růstový impuls pokračovat i na vyšší úrovně. Nejbližší podpory se nacházejí kolem 3457 a poté v oblasti 3394, kde leží i EMA 50. Dokud cena zůstává nad těmito hladinami, zůstává krátkodobý trend jednoznačně pozitivní.
Zdroj: xStation5
