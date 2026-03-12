Indie řeší s Íránem průjezd tankerů. Ve hře jsou dodávky ropy i plynu 🚢

Indie jedná s Íránem o bezpečném průjezdu více než 20 tankerů přes Hormuz.
Ve hře jsou dodávky ropy, LPG i LNG, na nichž je země výrazně závislá.
Situaci komplikují nejasné zprávy o tom, zda Írán už průjezd skutečně povolil.
Omezený provoz v Hormuzském průlivu dál zvyšuje nervozitu na energetickém trhu.
Indie jedná s Íránem o zajištění bezpečného průjezdu více než 20 tankerů přes Hormuzský průliv. Tento strategický uzel, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy, je od začátku války v Perském zálivu prakticky paralyzovaný. Pro Indii jde o citlivou situaci, protože na Blízkém východě je silně závislá jak u dovozu ropy, tak i plynu.
Na zablokovaných lodích se nachází ropa, LPG i LNG. Podle dostupných informací jde mimo jiné o 10 tankerů s LPG pro společnosti jako Indian Oil či Hindustan Petroleum a dalších 5 lodí s ropou. Jejich uvolnění by mohlo alespoň částečně zmírnit napětí na trhu a pomoci stabilizovat dodávky do země.
Indie dováží z Blízkého východu téměř polovinu ropy, asi dvě třetiny LNG a téměř veškerý LPG. Jakékoliv delší narušení dopravy přes Hormuz tak pro ni představuje významné energetické riziko. Právě proto vede jednání přímo ministerstvo zahraničí a situace má podle zdrojů velmi citlivý diplomatický rozměr.
Nejistotu navíc zvyšují rozporné informace o tom, zda už Írán indickým lodím průjezd skutečně povolil. Zatímco agentura Reuters dříve uvedla, že plavidla pod indickou vlajkou dostala zelenou, následně se objevilo popření ze strany nejmenovaného íránského zdroje. Trh tak zatím nemá jasný signál, zda se přeprava začne rychle normalizovat.
Podle analytiků sice některé lodě průlivem občas projedou, provoz ale výrazně oslabil. Zajímavé je, že u části plavidel se tracking znovu objevil až po opuštění Perského zálivu, což naznačuje tzv. dark transit, tedy dočasné vypnutí sledovacích systémů při průjezdu rizikovou oblastí. To ukazuje, že i tam, kde přeprava pokračuje, zůstává bezpečnostní situace velmi napjatá.
