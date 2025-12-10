Graf dne: EURUSD (10.12.2025)

Dnes se EUR/USD obchoduje poblíž úrovně 1,164 a pohybuje se v relativně úzkém pásmu. Trhy se zdráhají otevírat větší pozice před večerním zasedáním Fedu. Mírný tlak na dolar, způsobený očekáváním možného snížení sazeb v USA, spolu se stabilními makroekonomickými údaji z eurozóny, poskytuje euru mírnou podporu. Klíčovým faktorem však zůstává rozhodnutí americké centrální banky a doprovodná tisková konference.
Faktory ovlivňující dnešní kurz EUR/USD
Očekávané rozhodnutí Fedu
Trh již téměř plně zohlednil snížení sazeb o 25 bazických bodů, takže samotné rozhodnutí může mít na měnový pár omezený dopad. Nejdůležitějším aspektem bude tón prohlášení a prognózy sazeb na příští rok.
Holubičí zpráva by mohla posílit euro vůči dolaru a posunout kurz EUR/USD směrem k 1,1680–1,1730. Naopak jestřábí tón zdůrazňující inflační rizika a stabilitu trhu práce by mohl podpořit dolar a způsobit pokles kurzu směrem k 1,1615–1,1590 nebo níže. Trhy proto budou pozorně sledovat nuance v Powellových vyjádřeních.
Stabilní vedení ECB
Evropská centrální banka udržuje opatrnou a stabilní komunikační politiku. Zástupci ECB, včetně Simkuse, signalizují, že není třeba provádět rychlé změny úrokových sazeb, dokud inflace zůstává blízko cíle.
Absence nových stimulů z Frankfurtu znamená, že euro nedostává jasnou podporu ze své vlastní měnové politiky. V praxi jsou dnešní pohyby EUR/USD poháněny především signály z USA, spíše než prohlášeními místní centrální banky.
Makroekonomické údaje eurozóny
Absence významných překvapení poskytuje euru mírnou podporu a posiluje narativ o ekonomické stabilizaci. Tyto údaje však nevytvářejí silný impuls pro vývoj kurzu EUR/USD a hlavní směr bude i nadále záviset na rozhodnutí a prohlášení Fedu.
