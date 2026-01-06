Měď vystřelila na historické maximum: Inventáře zamčené v USA, trh čeká další napětí

-
Měď dosáhla nového rekordu: 13 387,50 USD/t, s růstem přes 20 % od listopadu.
-
Zásoby se přesunuly do USA, trh mimo USA čelí nedostatku.
-
Produkce je narušena, rafinerie bojují o surovinu a trh vykazuje signály napětí.
-
Geopolitika a nejistota ohledně cel podporují obavy o bezpečnost dodavatelských řetězců.
-
Investoři věří v dlouhodobý růst cen mědi díky jejímu využití v AI, obnovitelných zdrojích a infrastruktuře.
-
Cena mědi překonala hranici 13 000 USD za tunu a pokračuje v prudkém růstu, když tří měsíční futures na londýnské burze LME dosáhly rekordních 13 387,50 USD za tunu. Od konce listopadu si tak měď připsala přes 20% zhodnocení, poháněná spekulacemi na utahující se trh, geopolitickým napětím a možnými americkými cly.
Klíčovým faktorem růstu je přesun velké části globálních zásob mědi do Spojených států, kde investoři reagují na nejistotu kolem zavedení dovozních cel. Ačkoli prezident Trump minulý rok cly na rafinovanou měď odložil, spekulace o jejich opětovném zavedení způsobily nové nákupní šílenství, které vyprázdnilo sklady mimo USA. „Zásoby bývaly pojistkou trhu, ale teď jsou zamčené v USA. Pojistka zmizela a teď budou všichni bojovat o zbytek,“ uvedl Li Xuezhi z Chaos Ternary Futures.
Tlak na nabídku a rostoucí poptávka
Situace se komplikuje i na straně nabídky – těžební společnosti se potýkají s výpadky produkce a zpracovatelé hlásí nedostatek surové rudy, kvůli čemuž akceptují rekordně nízké zpracovatelské poplatky. Také zásoby ve skladech LME se za poslední rok téměř o polovinu snížily, zatímco zásoby v Comex skladech v USA překročily půl milionu krátkých tun po 44 dnech souvislých přílivů.
Zároveň se na trhu objevují jasné signály napjatých dodávek:
-
Na LME panuje backwardace – spotová cena je o 39 USD vyšší než tříměsíční futures.
-
Na Comexu se rozšiřuje diskont blízkých kontraktů, což ukazuje na přebytek zásob v USA oproti zbytku světa.
Geopolitické pozadí a „nový světový řád“
Růst ceny mědi podporuje i širší geopolitický kontext. Nedávné zadržení venezuelského prezidenta Madura americkými složkami a tlak USA na bezpečnost dodavatelských řetězců zvyšují obavy z fragmentace světového obchodu se surovinami.
Podle banky Goldman Sachs zůstává výhled pro měď pozitivní, a to i navzdory vysokým cenám. Z Číny podle banky nepřichází žádné známky poklesu objednávek, což naznačuje, že se firmy přizpůsobily vyšším nákladům.
Graf COPPER (H1)
Cena mědi pokračuje v dynamickém růstu a aktuálně se obchoduje na úrovni 13 206 USD za tunu, což potvrzuje silné býčí momentum. Tento pohyb navazuje na předchozí průraz klíčové psychologické hranice 13 000 USD a odráží zvýšenou aktivitu investorů. Exponenciální klouzavý průměr EMA 50 je na hodnotě 12 728 USD a prudce roste, což svědčí o silném krátkodobém trendu. Jednoduchý klouzavý průměr SMA 100 se nachází na 12 405 USD, hluboko pod aktuální cenou, a podporuje dlouhodobější růstovou tendenci. Momentum je na hodnotě 105,7, což potvrzuje zrychlující se tempo růstu a sílu kupců. CCI dosahuje úrovně 88,3, tedy v pásmu překoupenosti, což může signalizovat možnost krátkodobé konsolidace nebo mírného ochlazení tempa. Obchodní objemy v posledních hodinách mírně kolísají, ale zůstávají nadprůměrné, což podporuje důvěryhodnost průrazu. Cena vytvořila nová lokální maxima a korekce z posledních hodin byla rychle vykoupena, což ukazuje na tržní chuť k dalším nákupům.
Zdroj: xStation5
