Morgan Stanley věští zlatu rekordní růst – do konce roku 2026 až na 4 800 USD za unci

-
Zlato může do konce 2026 dosáhnout 4 800 USD/unci, díky poklesu sazeb, změnám ve Fedu a nákupům centrálních bank.
-
Stříbro v roce 2025 prudce vzrostlo a strukturální nedostatek přetrvává.
-
Měď a hliník těží z omezené nabídky a rostoucí poptávky, hlavně ze strany USA.
-
Nikl roste kvůli rizikům v Indonésii, ale část růstu již může být v cenách zohledněna.
-
Zlato může do konce 2026 dosáhnout 4 800 USD/unci, díky poklesu sazeb, změnám ve Fedu a nákupům centrálních bank.
-
Stříbro v roce 2025 prudce vzrostlo a strukturální nedostatek přetrvává.
-
Měď a hliník těží z omezené nabídky a rostoucí poptávky, hlavně ze strany USA.
-
Nikl roste kvůli rizikům v Indonésii, ale část růstu již může být v cenách zohledněna.
Investiční banka Morgan Stanley předpovídá, že cena zlata dosáhne do čtvrtého čtvrtletí 2026 úrovně 4 800 USD za unci, což by překonalo historické maximum z konce roku 2025. V tehdejším prosinci cena zlata vystoupala až na 4 549,71 USD/unci a uzavřela rok se ziskem 64 %, což bylo nejsilnější roční zhodnocení od roku 1979.
Bankovní analytici jako hlavní důvody růstu uvádějí:
-
Pokles úrokových sazeb, který zvyšuje atraktivitu zlata jako neúročeného aktiva.
-
Změnu vedení v americkém Fedu, což může ovlivnit měnovou politiku ve prospěch uvolněnějších podmínek.
-
Zvýšené nákupy ze strany centrálních bank a investičních fondů.
-
Nepřímo zmínili také geopolitické napětí ve Venezuele jako možný spouštěč zvýšené poptávky po bezpečných aktivech.
Zlato tradičně slouží jako bezpečný přístav v období nejistoty, ať už ekonomické nebo geopolitické. Ve spojení s prostředím nízkých sazeb se jeho atraktivita pro investory násobí.
Stříbro a průmyslové kovy: další tahouni růstu
Morgan Stanley také upozorňuje na stříbro, které v roce 2025 zaznamenalo nejvyšší roční růst – +147 %. Důvodem byl kombinovaný efekt strukturálního deficitu na trhu a silné poptávky z průmyslu i investiční sféry. K dalšímu růstu může přispět nové exportní omezení ze strany Číny, platné od začátku roku 2026.
Zároveň banka zvýrazňuje pozitivní výhled pro hliník a měď:
-
Hliník čelí globálním omezením v dodávkách s výjimkou Indonésie a rostoucí Midwest Premium ukazuje na obnovenou poptávku v USA.
-
Měď zůstává pod tlakem disrupcí v dodávkách, které přetrvávají i do roku 2026. Importy mědi do USA rostou, čímž se utahuje situace na ostatních trzích.
Cena mědi na londýnské burze (LME) dosáhla nového vrcholu 13 387,50 USD za trojskou tunu.
Silný nikl, ale riziko již může být započítané
V neposlední řadě Morgan Stanley poukazuje na nikl, jehož růst je podpořen rizikem výpadků dodávek z Indonésie. I přes nárůst ceny o 5,8 % na 17 980 USD za tunu, tedy nejvyšší hodnoty od října 2024, analytici upozorňují, že rizika již mohou být částečně započítána v ceně.
Graf GOLD (H1)
Cena zlata se obchoduje na úrovni 4 463,85 USD, přičemž si udržuje býčí strukturu po výrazném růstu z přelomu roku. Technické ukazatele naznačují pokračující sílu trhu, EMA 50 se nachází na hodnotě 4 423,89 USD a slouží jako aktuální dynamická podpora. Cena se nad ním stabilně drží. SMA 100 na úrovni 4 382,45 USD byls rovněž překonána a zůstává hluboko pod aktuální cenou, což potvrzuje změnu trendu směrem vzhůru. Momentum zůstává nad klíčovou úrovní 100, konkrétně na hodnotě 100,35, což svědčí o stále pozitivní hybnosti. CCI se pohybuje na 88,8 bodech, tedy v pásmu překoupenosti. To signalizuje silný nákupní zájem, ale také potenciál pro mírnou korekci. Objem obchodů v posledních hodinách mírně poklesl, což může značit konsolidaci po předchozím prudkém růstu. Nicméně celkový technický obrázek zůstává pozitivní – klouzavé průměry jsou v vzestupném trendu a cena se drží blízko nedávných maxim.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Udrží obranný sektor evropské akciové trhy nad vodou❓
Graf dne: JP225 (08.01.2026)
BREAKING: Inflace PPI v eurozóně vyšší, než se čekalo, nezaměstnanost klesá
Bitcoin klesá pod 90 000 USD 📉 Hrozí širší výprodej?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.