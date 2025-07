Graf dne: GBPUSD (25.07.2025)

Britská libra na konci týdne ztrácí dynamiku po zmírnění napětí mezi Donaldem Trumpem a předsedou Fedu Jeromem Powellem (GBPUSD: -0,25 %). Korekci libry prohlubují horší než očekávané údaje o maloobchodních tržbách ve Spojeném království, které zastínily dnes podepsanou obchodní dohodu mezi Spojeným královstvím a Indií.

The GBPUSD pair halted its decline at key support around 1.3461, but remained below the 78.6% Fibonacci retracement level. Source: xStation5

Klíčové hnací síly GBP v současnosti: