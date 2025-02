Graf dne - NZDUSD (19.02.2025)

Novozélandský dolar nejprve oslabil, než se dnes vůči americkému dolaru zotavil, protože novozélandská centrální banka (RBNZ) potřetí za sebou snížila sazby o 50 bazických bodů a zároveň naznačila, že budoucí snižování sazeb bude probíhat mírnějším tempem. Pár NZDUSD se aktuálně obchoduje na úrovni 0,5720, přičemž investoři rozebírají budoucí pokyny centrální banky v kontextu rychle se vyvíjející globální dynamiky.

Přechod k umírněnému snižování sazeb

Poslední politické opatření RBNZ spočívalo ve snížení oficiální hotovostní sazby (OCR) ze 4,25 % na 3,75 %, čímž si RBNZ udržela pozici jedné z nejagresivnějších centrálních bank snižujících sazby. Guvernér Adrian Orr naznačil přechod k menším 25bodovým snížením v dubnu a květnu, což naznačuje více kalibrovaný přístup, neboť banka se snaží vyvážit hospodářské oživení s řízením inflace. Tato změna strategie přichází v době, kdy centrální banka vyjadřuje rostoucí důvěru ve svou schopnost řídit cenové tlaky a zároveň podporovat růst.

CPI vs. sazby. Zdroj: Bloomberg L.P.

Dynamika inflace a cenové tlaky

Výhled inflace je složitý a aktualizované prognózy RBNZ ukazují na možné opětovné zrychlení na 2,7 % ještě v tomto roce. Tuto projekci ovlivňuje několik faktorů, včetně vlivu pohybu směnných kurzů, rostoucích cen pohonných hmot a nejistoty spojené s dopady obchodní politiky USA. Centrální banka poznamenala, že krátkodobé cenové tlaky mohou zůstat volatilní v závislosti na působení těchto různých vlivů.

Globální kontext a obchodní nejistoty

Globální kontext zůstává obzvláště náročný, přičemž trhy se vyrovnávají se znovuzvolením Donalda Trumpa a obnovenými celními hrozbami, které zvýšily obavy ohledně mezinárodních obchodních toků. Očekávání hospodářského růstu v celosvětovém měřítku zůstávají utlumená, zatímco rostoucí geoekonomická roztříštěnost přidává do výhledu další vrstvu složitosti. Politická situace mezi hlavními centrálními bankami se nadále liší, přičemž Reserve Bank of Australia teprve začíná svůj cyklus uvolňování, na rozdíl od pokročilejší cesty RBNZ.

Výhled do budoucna a hospodářské oživení

Pokud jde o výhled do budoucna, RBNZ předpokládá, že OCR do konce roku klesne na přibližně 3 %, což je agresivnější snížení, než se dříve uvádělo. Ačkoli se v roce 2025 očekává hospodářské oživení, pohyb měny bude ovlivněn několika klíčovými faktory včetně nadcházejících údajů o domácím HDP, vývoje globální obchodní politiky, investičních rozhodnutí podniků a výkonnosti exportního sektoru. Očekává se, že trh práce bude ve druhé polovině roku 2025 vykazovat známky zlepšení, což by mohlo měně poskytnout další podporu.

NZDUSD (D1 interval)

Měnový pár NZDUSD se obchoduje na svém lednovém maximu 0,57224. Pro pokračování vzestupného impulsu by mělo dojít k opětovnému otestování 100denního SMA. Pokud se to podaří, do hry by mohlo vstoupit rozpětí 0,5831-0,5912. Na druhé straně 50denní SMA na úrovni 0,56427 aktuálně působí jako support. Index RSI vykazuje býčí divergenci s vyššími maximy, zatímco MACD se nadále rozšiřuje.