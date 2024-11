Graf dne - NZDUSD (27.11.2024)

Novozélandská centrální banka (RBNZ) dnes snížila úrokové sazby o 50 bazických bodů na 4,25 %. Rozhodnutí bylo v souladu s očekáváním ekonomů. Přesto novozélandský dolar (NZD) po tomto rozhodnutí výrazně posílil a je nyní nejsilnější měnou skupiny G10.

Reakce trhu je zcela v rozporu s relativně holubičím postojem RBNZ. Před oznámením trh ocenil téměř 30% šanci na trojí snížení sazeb, tedy 75 bazických bodů. To mohlo způsobit určité překvapení a přispět k posílení NZD. Na druhou stranu většina ekonomů i prognóz RBNZ se se zveřejněným rozhodnutím ztotožnila. Z tohoto důvodu byl scénář výraznějšího uvolnění pouze tržní spekulací. V současné době trh oceňuje 71% šanci dvojího snížení na příštím zasedání RBNZ 19. února, zatímco před dnešním rozhodnutím to bylo téměř 65 %. Do května 2025 se implikovaná úroveň úrokových sazeb výrazně nezměnila a zůstává na úrovni kolem 3,40 %.

Další informací, kterou trh mohl vnímat jako mírně jestřábí, byl komentář guvernéra Adriana Orra během tiskové konference. Orr poznamenal, že očekává větší volatilitu cen z geopolitických důvodů, čímž nepřímo narážel na obchodní politiku Donalda Trumpa.

Shrnutí rozhodnutí RBNZ:

Celková a jádrová inflace se pohybují blízko středu cílového rozpětí 1-3 %; inflační očekávání jsou vyrovnaná.

Hospodářský růst je pod potenciálem, se značnou nevyužitou kapacitou a slabým růstem zaměstnanosti.

Další snížení OCR je pravděpodobné počátkem příštího roku v únoru, pokud podmínky zůstanou příznivé.

Hlavní ekonomiky (USA, Čína, Evropa) vykazují utlumený růst s přetrvávajícími geopolitickými riziky.

Bankovní rada nevidí rozpor mezi dosahováním inflačních cílů a udržováním finanční stability.

Očekává se, že v roce 2025 dojde k oživení růstu v důsledku nižších úrokových sazeb, ale tempo zůstává nejisté.