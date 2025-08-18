Graf dne: OIL (18.08.2025)

Ropa se pokusila zotavit z prudkého poklesu na začátku asijské seance, ale jakmile začalo evropské obchodování a na tiskové agentury dorazily první komentáře Trumpa po příletu Zelenského do Washingtonu, prodejci se opět pokusili posílit klesající trend ceny této klíčové energetické komodity.
Obnovený pokles ceny ropy je do značné míry způsoben relativně vřelým přijetím Putina Trumpem na Aljašce. Před summitem trh mírně ožil díky spekulacím, že Bílý dům by mohl uvalit sankce na ruskou ropu, pokud jednání selžou. Na stole byly sankce proti dvěma největším ruským vývozcům (Rosněfť a Lukoil) a také nová cla na dovoz této komodity.
K eskalaci však nedošlo. Prohlášení o „plodném“ setkání zmírnilo tlak na klíčový zdroj příjmů Kremlu. Trump nejenže upustil od uvalení dalších cel na Rusko, ale také ustoupil od myšlenky zavést dodatečná cla na čínský dovoz ruské ropy. Pro trhy tento krok snižuje obavy z většího narušení světového obchodu, zejména po nedávném náhlém zvýšení cel na Indie (na 50 %), protože zaměření se na Čínu by znamenalo porušení nedávno oznámeného 90denního prodloužení obchodního příměří.
Pokračování tohoto trendu bude do značné míry záviset na výsledku dnešních rozhovorů mezi Trumpem a Zelenským. Americký prezident již prohlásil, že „Krym a NATO nejsou pro Ukrajinu předmětem jednání“, což ruský vyjednavač Kirill Dmitrijev uvítal, ale zároveň tím stanovil horní hranici očekávání Zelenského.
Ukrajinský prezident nicméně opakovaně zdůraznil, že nemůže souhlasit s územními ústupky, zatímco Trump svůj postoj zřejmě zmírnil, když uvedl, že „Zelenskyj může pokračovat v boji, pokud chce“. Pokud dnešní jednání nepřinesou průlom a Trump ustoupí od sankcí vůči Rusku, měl by se pokles cen ropy, který celkově stále poškozuje finance Kremlu, udržet.
Ropa prodloužila své ztráty o dalších 0,75 % navzdory pokusu o oživení během asijské seance. Nákupní momentum však zůstalo daleko od přesvědčivého, když se kontrakt obchodoval pod kratší EMA30 (světle fialová) po 11 po sobě jdoucích dní. Klíčovým faktorem pro další poklesy bude testování podpory kolem 63,40. Zdroj: xStation5
