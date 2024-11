Graf dne - OIL (19.11.2024)

Ceny ropy včera vzrostly o více než 3 %, přičemž ropa Brent se usadila na 73,12 USD a WTI na 69,16 USD, a to především v důsledku výrazného přerušení dodávek a eskalace geopolitického napětí. Bezprostřední reakce trhu přišla po zprávě o úplném zastavení těžby na norském poli Johan Sverdrup, největším západoevropském ropném poli produkujícím 755 000 barelů denně, v důsledku výpadku elektřiny na pevnině.

K obavám o dodávky se přidalo kazašské pole Tengiz, které provozuje společnost Chevron, a které snížilo těžbu o 28-30 % kvůli údržbě kotle na odpadní teplo, přičemž se očekává, že opravy potrvají až do 23. listopadu. Tyto výpadky dohromady dočasně vyřadily z celosvětových dodávek téměř 1 milion barelů denně.

Rafinerie na americkém pobřeží Mexického zálivu v současné době pracují s nejvyšší sezónní mírou za více než tři desetiletí a zpracovávají 9,31 milionu barelů denně. Tento prudký nárůst činnosti je způsoben silnou poptávkou po produktech z Mexika a Brazílie, přičemž se předpokládá, že vývoz produktů z USA dosáhne tento měsíc 2,96 milionu barelů denně, což představuje sedmileté maximum. Silná exportní poptávka zvýšila rafinérské marže (crack spread 3-2-1) na nejvyšší úroveň od srpna.

Trh také reaguje na eskalaci napětí v rusko-ukrajinském konfliktu, neboť Bidenova administrativa povolila Ukrajině používat zbraně vyrobené v USA k hloubkovým úderům na Rusko. Tento vývoj vnesl do cen ropy další prémii za geopolitické riziko, zejména po největším ruském leteckém útoku na Ukrajinu za poslední téměř tři měsíce.

Mezitím se velké ropné společnosti včetně BP, Shell a Equinor vracejí k tradičním investicím do ropy a plynu a omezují své plány na energetickou transformaci v souvislosti s obavami o ziskovost v oblasti obnovitelných zdrojů energie. K tomuto strategickému posunu dochází navzdory prognózám Mezinárodní agentury pro energii (IEA), která předpokládá vrchol poptávky po ropě do konce desetiletí, a předpovědím o možném přebytku nabídky ve výši 1 milionu barelů denně do roku 2025.

Struktura trhu s WTI se poprvé od února 2024 posunula do contanga před vypršením prosincového kontraktu, což naznačuje obavy z krátkodobého převisu nabídky nad poptávkou, a to i přes současné přerušení dodávek. Tento technický vývoj v kombinaci s rozšiřujícím se rozpětím Brent-WTI naznačuje základní složitost trhu, neboť obchodníci vyvažují okamžitá omezení nabídky a dlouhodobější nejistotu poptávky.

OIL (D1 interval)

Ropa se obchoduje v blízkosti klíčové rezistence na úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu. RSI vykazuje postupnou býčí divergenci a MACD se utahuje směrem k potenciálnímu nákupnímu signálu. Cílem býků je znovu otestovat 50denní SMA na úrovni 74,04 USD, zatímco medvědi se zaměřují na zářijová minima. Zdroj: xStation