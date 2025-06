Graf dne: Ropa (13.06.2025)

V reakci na prudkou eskalaci konfliktu mezi Íránem a Izraelem vzrostly ceny ropy na svém dnešním maximu o téměř 12 %.

Přestože většina zisků byla od té doby stažena, ropa zůstává nad úrovněmi z doby před panikou vyvolanou obchodní paralýzou způsobenou cly Donalda Trumpa. Současné geopolitické prostředí naznačuje dlouhodobý obrat trendu u této klíčové energetické komodity.

Kontrakt na ropu se od svého nedávného minima kolem 62-62 dolarů za barel neustále odrážel, ale teprve první zprávy o stahování amerických diplomatů z velvyslanectví umožnily ceně prorazit nad nárazníkové pásmo 66-67 dolarů. Zdroj: xStation5

Nevyhnutelná eskalace

Izraelský letecký útok na íránská jaderná zařízení překonal očekávání většiny politických a finančních aktérů, a to i v kontextu dřívějších zpráv o odchodu amerických diplomatických pracovníků z regionu. Při útoku údajně zahynul mimo jiné náčelník generálního štábu íránských ozbrojených sil a několik vědců spojených s íránským jaderným programem. První zprávy hovoří o kritickém poškození hlavní jaderné infrastruktury v Natanzu.

Vzhledem k prohlášením obou stran se zdá, že eskalace je nyní nevyhnutelná. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že „operace bude pokračovat tolik dní, kolik bude třeba “, a označil události za „rozhodující pro dějiny Izraele“. Írán mezitím označil útok za překročení všech červených linií a přislíbil neomezenou odvetu.

Šok z dodávek podněcuje spekulace

Írán v současné době produkuje přibližně 3 miliony barelů ropy denně a další eskalace představuje mnohorozměrnou hrozbu pro globální dodávky. Trh s ropou již vykazuje první známky napětí, na které OPEC reagoval zvýšením produkce, ačkoli prognózy již naznačují možné snížení produkce například v USA.

Klíčovým problémem zůstává Hormuzský průliv, kterým proudí 20 % světových dodávek ropy. Pokud by Írán podnikl odvetné kroky a průliv zablokoval, mohlo by to způsobit vážné narušení dodavatelských řetězců a dále podpořit růst cen ropy.