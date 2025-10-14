Graf dne – Stříbro (14.10.2025)

- Stříbro dosáhlo nových historických maxim nad 53 USD/oz, ale zaznamenalo extrémní mezidenní volatilitu (včetně 6% korekce), což podtrhuje zvýšené riziko na trhu.
- Rally je poháněna krátkým objemem a extrémně nízkou likviditou (výpůjční sazby stříbra dosáhly 30 %), což je umocněno malou velikostí trhu a nedostatkem podpory centrálních bank.
- Cílové hodnoty analytiků zůstávají vysoce býčí (BofA na 65 USD/oz pro rok 2026), zatímco technický výhled naznačuje, že růstový trend by mohl pokračovat k 60 USD/oz, s klíčovou podporou na 50 USD/oz.
Stříbro v současné době zažívá extrémní volatilitu, což naznačuje, že nálada na trhu již není jednotně býčí. Na začátku asijské seance se cena vyšplhala na nová historická maxima. Někteří analytici naznačují, že cena teprve nyní definitivně překonala historické maximum z ledna 1980. Ačkoli cena futures kontraktu tehdy uzavřela pod hranicí 50 USD, některé metriky umisťují denní historické maximum do blízkosti 52,8 USD za unci.
Dnes cena nejprve překonala úroveň 53 dolarů za unci, než těsně před otevřením evropského trhu prošla 6% korekcí. Chvíli po zahájení evropského trhu se cena odrazila a usadila se poblíž úrovně 52 dolarů za unci, tedy blízko včerejšího závěru. Stříbro zůstává jedním z nejvolatilnějších kovů, který reaguje podstatně silněji než zlato jak během vzestupů, tak poklesů. Od počátku roku se růst ceny stříbra blíží 80 %.
Výkonnost stříbra v letošním roce zastiňuje pouze platina. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Hodnocení likvidity a rizik
Tržní konsensus poukazuje na velmi nízkou likviditu na trhu se stříbrem. Sazby za výpůjčku stříbra na jeden měsíc se vyšplhaly na 30 %, což vedlo ke znatelnému stlačení krátkých pozic. Samotný trh se stříbrem je pětkrát menší než trh se zlatem a postrádá pevnou složku poptávky zajišťovanou centrálními bankami, z níž těží zlato. Pokud tedy dojde k výrazné korekci trhu, očekává se pokles nejméně o deset procentních bodů.
Poslední prognóza Bank of America předpokládá cenu stříbra v příštím roce na úrovni 65 USD za unci, vedle cílové ceny zlata ve výši 5 000 USD. Goldman Sachs předpokládá další růst stříbra, ale také upozorňuje na možný návrat zásob stříbra na londýnskou burzu v důsledku silného růstu zásob v USA v posledních měsících.
Technický výhled
Z technického hlediska není cena stříbra zatím tak extrémně nadměrně vzdálena od svých klouzavých průměrů, jako tomu bylo v rally v roce 2011. Rozsah pohybu z roku 2011 navíc naznačuje, že současný růstový trend by mohl pokračovat směrem k 60 dolarům za unci. Taková úroveň by byla opodstatněná, pokud by se zlato obchodovalo na úrovni 4 200 dolarů a poměr zlata ke stříbru by klesl k 70 dolarům. Technická podpora se v současnosti nachází poblíž úrovně 50 dolarů za unci, zatímco nejbližší rezistence leží těsně pod 55 dolary za unci.
