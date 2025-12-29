Ropa roste o 2 %

-
Cena ropy dnes vzrostla o více než 2 %, když investoři zvažovali pozitivní vývoj v mírových rozhovorech mezi Ukrajinou a USA proti rostoucím obavám o možné narušení dodávek z Blízkého východu.
Futures na Brent posílily o 1,22 USD (2 %) na 61,86 USD za barel, zatímco WTI přidalo 1,22 USD (2,2 %) na 57,96 USD za barel. Oba kontrakty přitom v pátek zaznamenaly pokles přes 2 %, takže pondělní růst částečně kompenzuje předchozí ztráty.
Podle analytika Axela Rudolpha z IG k růstu cen přispělo geopolitické napětí, zejména v souvislosti s vývojem na Blízkém východě a novými informacemi z ukrajinského mírového procesu. Zároveň upozornil, že nízká likvidita ke konci roku může trh činit citlivějším na výkyvy a zvyšovat volatilitu.
Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že v jednáních s Donaldem Trumpem došlo k významnému pokroku, a obě strany se dohodly na setkání týmů v následujícím týdnu, které by mělo řešit klíčové body navrhovaného mírového plánu. Zmínil také, že jednání s Ruskem by přicházelo v úvahu až po dohodě USA a evropských lídrů na rámcové dohodě.
Dalším faktorem, který podporuje růst cen, je nestabilní situace na Blízkém východě, kde pokračují saúdské nálety v Jemenu, což zvyšuje obavy z narušení dodávek ropy. Podle čínského analytika Yanga Ana z Haitong Futures právě tyto události tlačí na růst cen kvůli možnému omezení nabídky.
Na druhou stranu se očekává, že Saúdská Arábie sníží únorové ceny své klíčové ropy Arab Light pro Asii již třetí měsíc v řadě, vzhledem k přebytku nabídky na spotovém trhu. To může vyvažovat napětí způsobené geopolitikou.
Investoři také vyhlížejí týdenní data o zásobách ropy v USA, jejichž zveřejnění bylo kvůli vánočním svátkům odloženo. Podle rozšířeného průzkumu agentury Reuters by mělo dojít k poklesu zásob surové ropy, zatímco zásoby benzinu a destilátů mají naopak mírně vzrůst.
Analytik Tony Sycamore z IG dodal, že ropa WTI by se mohla obchodovat v pásmu 55–60 USD za barel, přičemž trh sleduje i vývoj kolem amerických zásahů proti vývozu venezuelské ropy a vojenských operací USA v Nigérii, které mohou dále ovlivnit globální nabídku.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI dnes výrazně posílila a aktuálně se obchoduje na úrovni 58,02 USD za barel, čímž se vrátila nad oba klouzavé průměry – EMA 50 (57,79 USD) i SMA 100 (57,91 USD). Tento průraz naznačuje obnovující se býčí momentum, které potvrzují i další technické indikátory. CCI dosahuje extrémní hodnoty 165,9, což značí výrazné překoupení trhu, avšak zároveň odráží silný kupní tlak. Momentum vystřelilo na hodnotu 100,3, což potvrzuje sílu aktuálního růstového impulzu. Obchodní objemy rostly během průrazu, což zvyšuje důvěryhodnost tohoto pohybu.
Z technického pohledu bude důležité sledovat, zda se ceně podaří udržet nad úrovní 58 USD. Pokud ano, může to otevřít prostor pro další růst směrem k předchozím maximům okolo 58,60–59 USD. Naopak případné selhání nad touto hranicí může vést ke krátkodobé korekci zpět k zóně podpory kolem 57,30–57,00 USD, kde se nachází EMA 50.
Zdroj: xStation5
