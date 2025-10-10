Graf dne - US100 (10.10.2025)

- US100 má stále trend nad 25 000 bodů
- BigTech společnosti budou v říjnu reportovat výsledky hospodaření
- Trhy očekávají, že Fed tento měsíc sníží sazby o 25 bazických bodů
Během poslední seance tohoto týdne se US100 pokouší obnovit svůj růst, obchoduje se o 0,12 % výše a odolává narativu kolem potenciální korekce technologických akcií i nejistotě na trhu práce.
- Akciový trh vstupuje do výsledkové sezóny, přičemž na konci měsíce budou zveřejněny výsledky amerických technologických gigantů(29. října Microsoft, Meta Platforms a Alphabet; 30. října Apple a Amazon). V důsledku toho může být volatilita na Nasdaqu zvýšená, a investoři budou pečlivě zkoumat čísla, aby posoudili, zda „AI rally“ předběhla ocenění nebo zda růstová dynamika trhu ospravedlňuje historicky zvýšené násobky.
- Investoři budou sledovat nejen nadcházející makrodata - hledat důkazy o pokračující odolnosti americké ekonomiky - ale také obchodní vztahy mezi Pekingem a Washingtonem. V Koreji se má Donald Trump setkat se Si, a nedávné signály z obou zemí týkající se vývozních omezení a vzájemného dohledu nad podniky se zdají být zkouškou síly, jejímž cílem je zajistit si lepší pozici před uzavřením konečné obchodní dohody.
Technický obrázek pro US100 vypadá konstruktivně: index se pohybuje v rámci vzestupného cenového kanálu a v současné době je „zaseknutý“ kolem středu tohoto rozpětí poblíž 25 300 bodů. Klíčovými podporami jsou 50denní EMA (oranžová linie), která určuje krátkodobou hybnost, a 200denní EMA (červená linie), která v posledních týdnech několikrát působila jako podpora. Zdá se, že 25 000 bodů je klíčová úroveň, kterou je třeba udržet. Případné snížení sazeb Fedu 29. října by bylo pro US100 pozitivním signálem.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.