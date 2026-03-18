Konference FOMC: Méně členů podporuje snížení sazeb. EURUSD pod 1,15

- Současné nastavení měnové politiky zůstává podle Fedu vhodné.
- Dopady situace na Blízkém východě zůstávají nejisté.
- Inflační očekávání prudce vzrostla, zejména kvůli růstu cen ropy.
- Inflační projekce pro letošní rok byly revidovány směrem vzhůru.
- Dlouhodobá inflační očekávání jsou stále v souladu s návratem k 2% cíli v horizontu prognózy.
- Fed nadále reaguje především na inflaci a situaci na trhu práce.
- Předchozí rozhodnutí o snížení sazeb by měla podpořit trh práce.
- Inflace v krátkém období pravděpodobně poroste, její dlouhodobý vývoj je ale obtížné předvídat.
- Fed bude rozhodovat zasedání od zasedání.
- Powell vyzněl vyváženě. Fed podle všeho zůstává v režimu vyčkávání, minimálně do konce Powellova současného mandátu.
- Inflace zůstává na klesající trajektorii i navzdory nedávné ropné krizi, jejíž délka je zatím nejasná.
- Už dříve se objevovalo mnoho signálů, že inflace začíná klesat, mimo jiné díky pokroku v omezení dopadu cel na ceny zboží.
- Pokud do poloviny roku nebude patrný další pokrok v poklesu inflace, bude těžké očekávat snížení sazeb.
- Mírně méně členů FOMC nyní podporuje snížení sazeb, konsenzus s ním ale stále počítá. Dolar posiluje.
- Je třeba upozornit, že ačkoli konsenzus pro snížení sazeb v roce 2026 zůstává beze změny, méně členů FOMC jej nyní signalizuje.
Zdroj: Bloomberg Finance LP
- Ropný šok se může promítnout do jádrové inflace. Pokud inflace nebude dále klesat, sazby se snižovat nebudou.
- Pomalejší pokrok v oblasti cel vedl k vyšším inflačním projekcím.
- Část vyšších projekcí souvisí s vyššími cenami ropy.
- Fed zatím nedokáže plně vyhodnotit, jak silně ropný šok dopadne na ekonomiku.
- Ropný šok může být částečně nebo plně kompenzován vyšší domácí produkcí energií, tedy vyšší těžbou ropy a plynu.
- Úrokové sazby se nyní pohybují na hraně mezi neutrálním a restriktivním nastavením.
- Klíčové nyní je držet sazby mírně restriktivní, ale ne příliš.
- Fed je v obtížné situaci a musí vyvažovat řadu rizikových faktorů.
Několik mírně jestřábích komentářů vedlo k výraznějšímu poklesu EURUSD pod 1,150.
- Powell nehodlá opustit svou funkci, dokud pokračuje vyšetřování ministerstva spravedlnosti ohledně nesrovnalostí.
- Powell se zatím nerozhodl, zda po skončení mandátu předsedy zůstane guvernérem Fedu. Rozhodne se podle toho, co bude nejlepší pro americký lid a ekonomiku.
- Trh práce vykazuje určité známky slabosti, především v tvorbě nových pracovních míst. Bilance rizik je negativní.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.