Fed ponechal sazby beze změny, zatímco inflační výhled vzrostl 📉

Federální rezervní systém 18. března ponechal cílové pásmo sazby federal funds beze změny na 3,50 % až 3,75 %. Aktualizované projekce dál ukazují přibližně na jedno snížení o 25 bazických bodů do konce roku 2026, ale Fed zároveň zvýšil inflační odhady a zachoval opatrný tón vůči výhledu.
Co Fed rozhodl
Fed ponechal sazby beze změny na 3,50 % až 3,75 % a uvedl, že ekonomická aktivita roste solidním tempem. Inflace zůstává mírně zvýšená a nejistota kolem výhledu je nadále zvýšená. Výbor zároveň uvedl, že před další úpravou politiky bude dál vyhodnocovat příchozí data, vyvíjející se výhled a rovnováhu rizik.
Co se změnilo v projekcích
PCE inflace pro rok 2026: 2,7 % oproti 2,4 % v prosinci
Jádrová PCE inflace pro rok 2026: 2,7 % oproti 2,5 % v prosinci
Růst HDP pro rok 2026: 2,4 % oproti 2,3 % v prosinci
Nezaměstnanost pro rok 2026: 4,4 % beze změny
Sazba federal funds pro rok 2026: 3,4 % beze změny
Sazba federal funds pro rok 2027: 3,1 %
Sazba federal funds pro rok 2028: 3,1 %
Co bylo pro trhy nejdůležitější
Hlavním závěrem pro trhy bylo, že Fed neobnovil snižování sazeb a dál počítá jen s pozvolným uvolňováním měnové politiky. Zároveň vyšší inflační projekce naznačují menší prostor pro agresivnější pokles sazeb. Investoři také vnímali opatrný tón Fedu vůči nejistotě a geopolitickým rizikům.
Co budou trhy sledovat dál
Trhy se nyní zaměří na americká inflační data, vývoj trhu práce a ceny ropy. Klíčovou otázkou bude, zda příchozí data potvrdí scénář pouze mírného uvolnění měnové politiky později v letošním roce.
