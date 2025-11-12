Graf dne: US30 (12.11.2025)

- US30 rozšiřuje své zisky poté, co včera dosáhl rekordní uzavírací úrovně.
- Index podporuje rotace kapitálu z technologického sektoru do tradičních hodnotových akcií.
- Mezi nejúspěšnější akcie včerejšího dne na Wall Street patřily biotechnologické akcie, které v předobchodní fázi pokračují v silném růstu.
- US30 rozšiřuje své zisky poté, co včera dosáhl rekordní uzavírací úrovně.
- Index podporuje rotace kapitálu z technologického sektoru do tradičních hodnotových akcií.
- Mezi nejúspěšnější akcie včerejšího dne na Wall Street patřily biotechnologické akcie, které v předobchodní fázi pokračují v silném růstu.
US30 pokračuje v růstu poté, co včerejší seanci uzavřel na rekordní hodnotě kolem 48 000 (+1,3 %), a to díky masivní rotaci kapitálu napříč Wall Street. Zatímco potenciální ukončení shutdownu americké vlády podporuje široký optimismus na trhu, přetrvávající obavy z vysokého ocenění v sektoru umělé inteligence přesměrovaly kapitál k tradičnějším hodnotovým akciím.
US30 úspěšně překonal 30denní exponenciální klouzavý průměr a upevnil svou pozici uzavřením nad dříve vytvořenou rezistencí poblíž 47,860. Udržení nad psychologickou úrovní 48 000 bude klíčové pro další růst směrem k horní hranici nedávné technické struktury, ačkoli vstup RSI do překoupeného teritoria může omezit optimismus pro hodnotově orientovaná jména indexu. (Zdroj: xStation5)
Co je dnes hnací silou indexu US30?
- Americká Sněmovna reprezentantů (dolní komora Kongresu) bude dnes hlasovat o senátním návrhu zákona o financování federální vlády, jehož schválení by mohlo otevřít cestu k ukončení více než 40denního uzavření vlády. Návrh zákona počítá s plným financováním federálních úřadů do ledna 2026, s ročním rozpočtem pro klíčové agentury a s výplatou zmrazených mezd federálním zaměstnancům.
- Průmyslový index Dow Jones, stejně jako ostatní hlavní americké indexy, se počátkem tohoto týdne vrátil k růstu poté, co návrh zákona prošel Senátem s podporou osmi umírněných demokratů. Široká tržní euforie se však ukázala jako krátkodobá, protože v úterý došlo k masivnímu přesunu kapitálu z růstových akcií do defenzivnějších sektorů, jako jsou základní spotřební zboží a zdravotnictví.
- Technologický sektor nadále tíží obavy z ocenění, jak ukázal včerejší téměř 3% pokles společnosti Nvidia, prohloubený kompletním odprodejem podílu společnosti Nvidia ze strany SoftBank a neuspokojivými výsledky poskytovatele cloudových služeb umělé inteligence CoreWeave.
- K novému rekordu indexu DJIA přispěly především biotechnologické akcie, které během včerejší seance vedly zisky (Merck & Co.: +4,8 %, Amgen: +4,6 %, Johnson & Johnson: +2,9 %). Jedinými klesajícími společnostmi v indexu byly Nvidia, JPMorgan, Caterpillar a Cisco. Zajímavé je, že výprodej technologických produktů se vyhnul společnosti Apple (+1,7 %), která se jako hardwarová a produktová společnost pohybuje na pomezí růstových a hodnotových charakteristik.
Graf dne: OIL.WTI (14.11.2025)
Ranní shrnutí (14.11.2025)
Denní shrnutí: Konec shutdownu, slábnoucí naděje na snížení sazeb a odklon od rizika
Siemens po výsledcích: Co se pokazilo?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.