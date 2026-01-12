Samsung chce učinit umělou inteligenci neviditelnou a přirozenou součástí každodenního života

-
Samsung prosazuje koncept ambientní AI, která funguje nenápadně a bez nutnosti přímé interakce.
-
Umělá inteligence má být integrována napříč celým ekosystémem zařízení Samsung.
-
Důraz je kladen na důvěru, transparentnost a ochranu soukromí uživatelů.
-
Do roku 2026 chce Samsung zdvojnásobit počet AI‑schopných zařízení na 800 milionů.
-
-
-
-
Společnost Samsung Electronics zrychluje svou strategii tzv. ambientní umělé inteligence, jejímž cílem je začlenit AI do každodenního života tak přirozeně, aby ji uživatelé téměř nevnímali – přesto z ní měli jasný užitek. Tento přístup odráží širší trend v technologickém sektoru, který se posouvá od izolovaných funkcí k plynulému, kontextově řízenému digitálnímu zážitku.
Od funkce k zážitku: AI bez rušivých prvků
Základní myšlenkou Samsungu je, že umělá inteligence by neměla fungovat jako samostatná funkce, kterou musí uživatelé aktivně spouštět. Naopak má působit jako tichý digitální partner, jenž dokáže předvídat potřeby a zjednodušovat každodenní úkoly bez nutnosti přímé interakce. Podle společnosti si mnoho uživatelů dnes ani neuvědomuje, kdy AI na jejich zařízeních pracuje – a právě v tom Samsung vidí potenciál pro další zdokonalování uživatelského komfortu.
Ambientní inteligence v celém ekosystému Samsungu
Tato strategie se netýká pouze chytrých telefonů. Samsung plánuje rozšířit ambientní AI napříč celým svým ekosystémem – od televizí a domácích spotřebičů až po nositelná zařízení a chytrou domácnost. Cílem je vytvořit propojenou síť zařízení, která reagují na kontext, zvyklosti uživatelů a okolní prostředí, nikoli pouze na hlasové či manuální příkazy.
Důraz na důvěru, soukromí a transparentnost
S rostoucí „neviditelností“ AI roste také význam důvěry a ochrany soukromí. Samsung zdůrazňuje, že uživatelé musí mít jasnou kontrolu nad tím, kdy a jak AI pracuje s jejich daty. Transparentní fungování a možnost nastavení hranic jsou klíčovými prvky, které mají zajistit, že ambientní AI bude vnímána jako přínos, nikoli jako hrozba.
Součástí této strategie je i ambice výrazně rozšířit počet zařízení s AI funkcemi – ze současných zhruba 400 milionů na 800 milionů do konce roku 2026. Tento růst má být podpořen také spoluprací s technologickými partnery, včetně využití modelů Gemini od Googlu.
Konkurence a budoucnost „neviditelné“ AI
Na technologických veletrzích, včetně CES, Samsung prezentuje vizi budoucnosti, kde zařízení reagují nejen na povely, ale i na kontext a chování uživatelů. Podobným směrem se vydávají i další technologičtí giganti, což naznačuje, že další fáze soutěže v oblasti AI se nebude odehrávat v počtu funkcí, ale v jejich plynulosti a přirozenosti.
