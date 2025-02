Graf dne - US500 (04.02.2025)

Americké indexy zahájily týden slabě, i když kontrakt S&P 500 (US500), který našel podporu na úrovni 5950 bodů, může naznačovat, že Wall Street má stále chuť zopakovat vývoj z minulého týdne - kdy se pondělní poklesy postupně zotavovaly až do pátku. Velká část oživení z minulého týdne však byla v pátek večer vymazána a po víkendu indexy otevřely se značnou mezerou směrem dolů, což signalizuje převahu nabídky, která se odráží i v objemech obchodování.

Údaje z minulého týdne ukázaly, že hedgeové fondy již několik týdnů rekordním tempem prodávají akcie , což posiluje náladu na odklon od rizika v souvislosti s nejistotou ohledně cel a jejich možného dopadu. Zároveň zůstává nejistá konečnost cel , neboť Trump je může do zítřka ještě odvolat nebo změnit .

Co se týče korporátních zpráv, zítra bude zveřejněn hospodářský výsledek společnosti Alphabet (GOOGL.US) a ve čtvrtek po uzavření trhu bude následovat společnost Amazon (AMZN.US). Dnes budou reportovat společnosti Palantir (PLTR.US) a Tyson Foods (TSN.US), ale bez ohledu na jejich výsledky ani jedna z nich pravděpodobně výrazně neovlivní celkový sentiment na trhu.

Trh se bude nadále soustředit na Donalda Trumpa a potenciální reakci Číny na nová 10% cla na čínské zboží. Podle modelových odhadů Federálního rezervního systému by v případě odvetných opatření Mexika, Kanady a Číny v podobě ekvivalentních cel mohla inflace PCE v USA vzrůst o 0,7 procentního bodu, zatímco HDP v roce 2025 by mohl být nižší o 1,2 procentního bodu. Tento scénář vyvolává obavy z možného zpomalení ekonomiky, vyšší inflace a trvalého tlaku na Fed, aby udržoval úrokové sazby na vysoké úrovni, což vše má negativní vliv na akciový trh. Klíčovou otázkou je, zda nějaké zprávy v nadcházejících hodinách nebo dnech pomohou tyto obavy zmírnit a snížit strach na trhu.

US500 (H1 Interval)

Při analýze obchodního modelu futures na index S&P 500 (US500) jsme od druhé poloviny prosince 2024 zaznamenali čtyři významné korekce, přičemž každá z nich měla podobný rozsah přibližně 200 bodů. Pokud se ze současných úrovní vyvine podobný impuls směrem dolů, mohli bychom se dočkat otestování úrovně 5800 bodů, která se zároveň shoduje s místním minimem z ledna 2025. Naopak pokud bude odraz od současných úrovní pokračovat, mohlo by to signalizovat vytvoření silného býčího vzorce dvojitého dna v blízkosti 6000 bodů. Aby se tento býčí scénář naplnil, klíčové úrovně střednědobé rezistence by byly 6060 bodů (úroveň před gapem) a 6130 bodů (nedávná lokální maxima).

Zdroj: xStation5