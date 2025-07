Graf dne - USDIDX (30.06.2025)

Americký dolar se pohybuje poblíž víceletých minim a testuje klíčové úrovně podpory kolem 97,0000.

Slabá data o osobních příjmech a spotřebitelských výdajích spolu s vypršením platnosti pozastavení cel prohlubují tlak.

Investoři očekávají data z trhu práce, komentáře Fedu a vývoj obchodu a dluhu jako potenciální faktory ovlivňující směr vývoje.

Trumpův návrh zákona (OBBBA) by mohl zvýšit deficit o 3–4 biliony dolarů, což by pravděpodobně vedlo k růstu výnosů dluhopisů a dolaru.

Dolar zakončil minulý týden pod tlakem a klesl na minima, která nebyla zaznamenána od února 2022, poté, co slabší údaje o příjmech a výdajích Američanů podkopaly důvěru v kondici amerických spotřebitelů. Index DXY nyní testuje technickou podporu v rozmezí 97,0–96,0; její prolomení by mohlo vyvolat další pokles, zatímco udržení této úrovně by mohlo vést k krátkodobému oživení.

Investoři pozorně sledují nadcházející makroekonomické údaje (trh práce, komentáře Fedu, obchodní jednání) a blížící se hlasování o daňovém zákonu. Potenciálně jestřábí signály ze strany Fedu by mohly dolar podpořit. Mezitím americký Senát pracuje na Trumpově rozsáhlém návrhu zákona – „One Big Beautiful Bill“ –, který rozšiřuje daňovou reformu z roku 2017, mění pravidla pro přesčasy a spropitné a omezuje sociální programy, což podle analýz může během deseti let zvýšit deficit o 3,3–4 biliony dolarů. Donald Trump tlačí na Senát, aby návrh zákona schválil do 4. července.

Dolar se nachází ve strategickém bodě. Pokud se mu nepodaří udržet technickou podporu, může dojít k dalšímu poklesu. Na druhou stranu by rostoucí fiskální deficit, obchodní napětí nebo silná data z USA mohly vyvolat lokální oživení.