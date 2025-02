Graf dne - USDJPY (07.02.2025)

Japonský jen vůči dolaru posiluje na 151,8 bodu a zaznamenává tak čtvrtý týdenní růst v řadě, neboť silné ekonomické údaje a jestřábí signály BOJ podporují očekávání zvýšení úrokových sazeb. Měnový pár se na začátku obchodování dotkl hodnoty 150,96, což je jeho nejsilnější úroveň od 10. prosince, na pozadí pozoruhodného 2% týdenního zhodnocení - nejvýraznějšího od listopadu.

Známky hospodářského oživení

Prosincové výdaje domácností meziročně vzrostly o 2,7 %, což výrazně překonalo očekávaný 0,5% nárůst a znamenalo první expanzi za posledních pět měsíců. Silné údaje o výdajích spolu s prosincovým růstem reálných mezd o 0,6 % přispívají k důkazům, že oživení japonské ekonomiky nabírá na síle, i když úředníci zůstávají opatrní, pokud jde o prohlášení o definitivním obratu trendu spotřeby.

Trajektorie měnové politiky

Trhy nyní počítají s 80% pravděpodobností dalšího zvýšení sazeb BOJ do července a s jistotou do září, a to v návaznosti na jestřábí signály člena bankovní rady BOJ Naokiho Tamury, který naznačuje, že sazby by měly do března 2026 dosáhnout alespoň 1 %. To představuje výrazný posun oproti lednovému historickému posunu na 0,50 %, což je nejvyšší sazba za posledních 17 let.

Varování MMF

Mezinárodní měnový fond vyzval k ostražitosti ohledně možných vedlejších dopadů rostoucí volatility na trzích na podmínky likvidity japonských finančních institucí. Obavy vzbuzuje zejména dopad zvýšení úrokových sazeb na náklady na obsluhu státního dluhu, které by se měly do roku 2030 zdvojnásobit, a možný nárůst bankrotů podniků.

Výhled stratégů

I když je posilující dynamika jenu významná, analytici Barclays naznačují omezený potenciál pro trvalý velký pokles USDJPY, přičemž jako přetrvávající překážky uvádějí pokračující odliv japonského kapitálu a záporné reálné sazby. Blížící se jarní jednání o mzdách, která by měla přinést další 5% zvýšení, by však mohla udržet jestřábí trajektorii BOJ a podpořit další posilování jenu.

USDJPY (D1 interval)

USDJPY se obchoduje nad úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu, která bude působit jako podpora a historicky se osvědčila. Tato úroveň se také shoduje s 200denním průměrem SMA na úrovni 152. Pro opětovné získání impulzu k růstu bude klíčová úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu, která se shoduje se 100denním SMA. Pokračování klesajícího trendu by mohlo vést k opětovnému otestování úrovně 50 % Fibonacciho retracementu, která již dříve vyvolala zvraty. Ukazatel RSI se nachází v medvědí divergenci a v současnosti se blíží přeprodané zóně, zatímco ukazatel MACD se v klesajícím trendu nadále rozšiřuje.