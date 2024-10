Graf dne - USDJPY (24.09.2024)

Nejnovější ekonomické údaje z Japonska přinášejí smíšený obrázek, když PMI ve výrobě dále klesá, zatímco PMI ve službách roste. Tato ekonomická divergence spolu s opatrným postojem Bank of Japan vytváří pro měnový pár USDJPY složité prostředí, zejména s tím, jak rostou očekávání rychlejšího snižování sazeb Fedu v nadcházejícím roce.

Pár USDJPY v posledních obchodních seancích vykazuje zranitelnost, protože divergence mezi politikou Fedu a BoJ je stále výraznější. Nedávné snížení sazeb Fedu o 50 bazických bodů spolu s rostoucími očekáváními dalšího uvolňování měnové politiky vytváří značný tlak na americký dolar. Mezitím neochota Bank of Japan přejít od své ultra uvolněné měnové politiky vytváří jedinečnou dynamiku pro jen, který se ocitá v zajetí domácích ekonomických obav.

Investoři by se měli připravit na možnou volatilitu v nadcházejících týdnech, kdy budou trhy zpracovávat rozdílné ekonomické údaje a přizpůsobovat se vyvíjejícím se očekáváním ohledně politiky centrální banky. Budoucí pokyny BoJ a její ekonomické projekce budou mít zásadní význam pro utváření nálady trhu vůči jenu. Japonští vývozci, zejména ti z výrobního sektoru, budou pravděpodobně velmi citliví na pohyby USDJPY a komentáře BoJ. Obzvláště znepokojivý je pokračující pokles ve výrobním sektoru, kde index PMI v září klesl na 49,6 bodu, což znamená, že se již třetí měsíc po sobě nachází v pásmu poklesu. Tento pokles je v ostrém kontrastu se sektorem služeb, který s indexem PMI 53,9 nadále vykazuje odolnost.

Vzhledem k těmto smíšeným ekonomickým ukazatelům se pravděpodobně zintenzivní probíhající debata o hospodářském oživení Japonska a o inflačních cílech. Navzdory problémům ve zpracovatelském průmyslu existuje záblesk naděje, že silná soukromá spotřeba, podpořená růstem mezd, by mohla pomoci udržet hospodářský růst a potenciálně ovlivnit politická rozhodnutí BoJ v nadcházejících měsících.

Potenciál rychlejšího snižování sazeb Fedu by mohl zajistit další tlak na pokles páru USDJPY, z čehož by mohli těžit japonští dovozci a společnosti s významnými dluhy denominovanými v USD. Slabší jen by však také mohl podpořit japonský vývoz a zisky podniků při jejich repatriaci, což by mohlo podpořit index Nikkei. Přetrvávající ekonomická slabost, zejména ve výrobním sektoru, nicméně může i nadále vytvářet pro některé segmenty japonské ekonomiky protivětrné podmínky.

USDJPY (interval D1)

USDJPY se v současné době blíží ke klíčové rezistenci v rámci klesajícího trendu. Tato úroveň již dvakrát působila jako silná rezistence, což vedlo k pokračování klesajícího trendu. Od začátku srpna byly pozorovány nižší maxima a nižší minima. Tato rezistence se také shoduje s úrovní 50 % Fibonacciho retracementu, která sloužila jako silná rezistence na konci srpna. Ukazatel RSI má rostoucí trend a vykazuje býčí divergenci, zatímco ukazatel MACD vytváří vyšší maxima a vyšší minima, přičemž nedávný crossover naznačuje nákupní signál.