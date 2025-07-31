Shell překonal očekávání, přesto hlásí meziroční pokles zisku o třetinu

Společnost Shell zveřejnila výsledky za druhé čtvrtletí roku, které ukázaly meziroční pokles očištěného zisku o 32 % na 4,26 miliardy USD, zejména kvůli nižším cenám ropy, slabším výsledkům v obchodování se zemním plynem a ztrátám v chemické divizi způsobeným výpadkem výroby v americkém závodě Monaca. Přesto však výsledky překonaly očekávání analytiků, kteří v průměru odhadovali zisk pouze 3,74 miliardy USD.
Shell navzdory náročnému makroekonomickému prostředí, které zahrnovalo geopolitickou nejistotu a klesající ceny komodit, udržel robustní provozní cash flow ve výši 11,9 miliardy USD, což je sice méně než 13,5 miliardy USD o rok dříve, ale stále v souladu s dlouhodobým plánem firmy.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Společnost zároveň pokračuje v návratu kapitálu akcionářům – výplata dividend ve výši 2,1 miliardy USD a zpětný odkup akcií v objemu 3,5 miliardy USD znamenají, že za poslední čtyři čtvrtletí vrátila Shell akcionářům 46 % provozního cash flow, tedy v rámci plánovaného rozmezí 40–50 %.
Chemický segment byl významně zasažen nejen výpadky, ale i obecně slabou poptávkou a nízkými maržemi v celém odvětví. Finanční ředitelka Sinead Gorman situaci okomentovala slovy: „Je mi chemického průmyslu opravdu líto. Je to tvrdý sektor.“ Shell také zaujímal opatrný přístup v obchodování s ropou, neboť na trhu pozoroval nesoulad mezi pohybem cen a fundamenty nabídky a poptávky.
Z hlediska externího prostředí došlo v daném období k poklesu cen ropy – průměrná cena Brent crude činila 67 USD za barel, zatímco v předchozím kvartálu to bylo 75 USD a o rok dříve dokonce 85 USD. K tomu přispěla i politika OPEC+, která postupně uvolňuje předchozí produkční škrty, přičemž v srpnu se očekává zvýšení těžby o 548 000 barelů denně.
V segmentu LNG (zkapalněný zemní plyn) firma zaznamenala utlumenou poptávku zejména z Asie, což umožnilo evropským zemím zvýšit zásoby. Gorman však upozornila, že po létě by se trh s LNG mohl opět utáhnout, i když s menší volatilitou než v předchozích letech.
Celkově lze říci, že i přes nepříznivé okolnosti Shell prokázal odolnost, a díky přísné kontrole nákladů (úspory 3,9 miliardy USD oproti roku 2022) a důslednému návratu kapitálu akcionářům si udržuje silnou pozici i v prostředí nižších cen komodit. Akcie společnosti reagovaly na výsledky růstem o 2 %, čímž překonaly širší evropský energetický index.
Graf SHEL.US (D1)
Akcie společnosti Shell se aktuálně obchodují na ceně 72,04 USD, čímž potvrzují stabilizaci nad klíčovými klouzavými průměry. 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) se nachází na úrovni 70,31 USD a 100denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na 68,55 USD, což značí býčí technické nastavení a podporu pro další růstový vývoj. RSI se pohybuje na hodnotě 54,5, tedy v neutrální zóně, bez známek překoupenosti nebo přeprodanosti. Tato hodnota indikuje, že trh má prostor k pohybu na obě strany, ale převažuje mírně pozitivní momentum.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.