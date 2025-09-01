Graf dne: ZLATO (01.09.2025)

Zlato pokračovalo v silném růstu v pondělí 1. září, poté co v pátek uzavřelo na rekordní hodnotě kolem 3 552 USD za unci. V pondělí se tento kov obchoduje za cenu blížící se 3 580 USD za unci, čímž se přibližuje svému historickému intradennímu maximu zaznamenanému na spotovém trhu v dubnu. Co ovlivňuje cenu zlata?
Očekávání snížení sazeb Fedu
Hlavním katalyzátorem tohoto nárůstu je rostoucí očekávání trhu, že Federální rezervní systém v září sníží úrokové sazby. Trhy v současné době počítají s přibližně 85–87% pravděpodobností snížení o 25 bazických bodů na zasedání, jehož rozhodnutí bude oznámeno 17. září. V nedávném prohlášení Mary Dalyová naznačila svou podporu snížení sazeb na nadcházejícím zasedání; letos ani příští rok však není členkou s hlasovacím právem. Stojí za zmínku, že trh začal agresivněji zohledňovat pravděpodobnost snížení sazeb po projevu Jeromea Powella v Jackson Hole. Páteční údaje o inflaci PCE byly v souladu s očekáváním a nevykazovaly žádný významný cenový tlak.
Politické napětí kolem Federálního rezervního systému
Nejistota kolem pokusu prezidenta Trumpa odvolat guvernérku Fedu Lisu Cookovou také poskytuje další podporu cenám zlata. Federální soud má rozhodnout, zda Trump může Cookovou legálně odvolat, což vyvolává obavy o nezávislost centrální banky. Commerzbank poznamenává, že zlato reaguje na tuto rostoucí nejistotu ohledně nezávislosti Fedu, což také vede k nárůstu držení zlata v burzovně obchodovaných fondech (ETF).
Oslabení amerického dolaru
Americký dolar v posledních dnech oslabil, tento trend pokračuje i dnes a poskytuje zlatu jasný vítr do zad. Měnový pár EUR/USD se dnes obchoduje nad hranicí 1,17, což je nejvyšší úroveň od 25. srpna. Na měsíční bázi dolar v srpnu oslabil přibližně o 2 %.
Silné nákupy centrálních bank
Centrální banky zůstávají klíčovým pilířem podpory cen zlata a zaznamenávají již čtvrtý rok v řadě významné nákupy. Prognóza pro rok 2025 je kolem 1 000 tun, ačkoli Světová rada pro zlato naznačila, že konečné nákupy se mohou blížit spíše 800 tunám. Nicméně nákupy centrálních bank zůstávají silné a poptávka je kompenzována nákupy ETF.
Prognózy bank
- Goldman Sachs udržuje cílovou hodnotu na konci roku na úrovni 3 700 USD za unci, přičemž v případě recese by se mohla vyšplhat až na 3 880 USD.
- J.P. Morgan zvýšil své prognózy na průměrnou hodnotu 3 675 USD za unci ve 4. čtvrtletí 2025 a 4 000 USD ve 2. čtvrtletí 2026.
- HSBC zvýšil svou průměrnou prognózu pro rok 2025 na 3 215 USD za unci, s rozmezím 3 100–3 600 USD.
Technická situace
Zlato pokračuje v silném vzestupném trendu i v dnešní seanci. Trojúhelníková formace, která se vyvinula v posledních týdnech, naznačuje cílovou cenu 3 515 USD za unci. V současné době je klíčová podpora vázána na závěrečné úrovně konsolidace za poslední čtyři měsíce kolem 3 420–3 430 USD, spolu s krátkodobou vzestupnou trendovou linií.
