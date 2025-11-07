Zlato posiluje po největších škrtech pracovních míst v USA za 20 let

- Zlato znovu překonalo hranici 4 000 USD za unci, když slabá americká data zvýšila očekávání prosincového snížení sazeb Fedu.
- Americké firmy oznámily největší říjnové propouštění za více než 20 let, což vyvolalo pokles výnosů dluhopisů a podpořilo poptávku po bezpečných aktivech.
- Cena zlata letos vzrostla o více než 50 %, tažena očekávaným uvolněním měnové politiky, přílivy kapitálu do ETF fondů a nákupy centrálních bank.
Zlato v pátek posílilo, když obchodníci zvýšili sázky na možné snížení úrokových sazeb v USA už v prosinci. Impulzem byly slabé údaje z amerického trhu práce, které naznačují zpomalení ekonomiky a zvyšují pravděpodobnost, že Fed přistoupí k uvolnění měnové politiky dříve, než se očekávalo.
Cena zlata se opět vyšplhala nad hranici 4 000 dolarů za unci. Nové statistiky společnosti Challenger, Gray & Christmas ukázaly, že americké firmy v říjnu oznámily nejvíce propouštění za více než 20 let. Tento vývoj vedl k nejprudšímu poklesu výnosů desetiletých státních dluhopisů za poslední měsíc, což zvýšilo atraktivitu zlata jako neúročeného a bezpečného aktiva.
Slabší trh práce podporuje růst zlata
Zlato se po dvou týdnech poklesu stabilizovalo a opět našlo podporu investorů, kteří reagují na vývoj americké ekonomiky i signály z Fedu. Přestože představitelé centrální banky nadále vysílají rozdílné názory na další kroky měnové politiky, trh nyní zaceňuje vyšší pravděpodobnost snížení sazeb už při prosincovém zasedání. Někteří představitelé Fedu upozorňují, že vládní uzavírka (shutdown) omezuje dostupnost oficiálních dat o inflaci, což komplikuje rozhodování o dalším postupu.
Zlato od začátku roku posílilo o více než 50 %, čímž směřuje k nejlepšímu ročnímu výsledku od roku 1979. Růst ceny navíc podporují silné přílivy do burzovně obchodovaných fondů (ETF) krytých zlatem a nákupy centrálních bank, které drahý kov využívají jako dlouhodobé zajištění v době zvýšené ekonomické a geopolitické nejistoty.
Optimismus se šíří i mezi ostatní drahé kovy
Pozitivní sentiment z trhu se přelil i do ostatních drahých kovů. Stříbro posílilo už třetím dnem v řadě poté, co jej americká vláda zařadila na seznam kritických surovin, což může vést ke clům a obchodním omezením. Tento krok by mohl mít širší dopad na trh, protože USA jsou na dovozu stříbra výrazně závislé. Mírný růst zaznamenaly také platina a palladium, zatímco dolarový index vytváří range v pásmu 99.66 - 99.74.
Zlato tak dále těží z kombinace slabších amerických dat, klesajících výnosů a zvýšené poptávky po bezpečných aktivech. Pokud budou nadcházející statistiky dál potvrzovat ochlazování trhu práce, pravděpodobnost prosincového snížení sazeb poroste – a s ní i šance, že se zlato opět podívá na ATH.
Graf: GOLD (H4)
