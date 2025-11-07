Hensoldt roste díky rekordním zakázkám a plánům na růst!

- Rekordní objem nevyřízených zakázek ve výši 7,1 miliardy eur dává společnosti Hensoldt silnou viditelnost příjmů v nadcházejících letech a potvrzuje její schopnost realizovat dlouhodobé zakázky v obranném a technologickém sektoru.
- Rekordní objem nevyřízených zakázek ve výši 7,1 miliardy eur dává společnosti Hensoldt silnou viditelnost příjmů v nadcházejících letech a potvrzuje její schopnost realizovat dlouhodobé zakázky v obranném a technologickém sektoru.
- Silná pozice na trhu radarů, senzorů a optroniky, tedy v segmentech podporovaných německou vládou a EU, dává společnosti konkurenční výhodu.
- Investiční plány do výroby a nových senzorových technologií připravují společnost na zvýšení provozního rozsahu a mohly by sloužit jako katalyzátor dalšího růstu.
Akcie společnosti Hensoldt rostou po zveřejnění výsledků za prvních devět měsíců roku 2025 , v nichž společnost odhalila rekordní objem nevyřízených zakázek a potvrdila svou silnou pozici v obranném a technologickém sektoru. Rekordní objem nevyřízených zakázek ve výši 7,1 miliardy eur poskytuje solidní viditelnost tržeb pro nadcházející roky a dokazuje, že společnost Hensoldt je schopna zajistit a realizovat dlouhodobé zakázky v náročném technologickém segmentu. Růst tržeb a marže EBITDA zároveň naznačují, že společnost zakázky nejen získává, ale také efektivně realizuje, což se promítá do ziskovosti a kontroly nákladů.
Klíčové finanční údaje
- Tržby: 1,54 miliardy eur
- Nové zakázky: 2,02 miliardy eur (+8,7 % r/r)
- Objem nevyřízených zakázek (portfolio zakázek): 7,1 miliardy eur - nejvyšší v historii společnosti
- Book-to-bill (poměr zakázek k počtu objednávek): 1.6-1.9×
- Plánované investice: přibližně 1 miliarda eur do rozšíření výroby a nových technologií senzorů
Rekordní objem nevyřízených zakázek dává společnosti Hensoldt silnou viditelnost příjmů v příštích letech, což je důležité zejména v obranném sektoru, kde jsou zakázky dlouhodobé a výrobní cykly složité. Růst tržeb a zlepšení marže EBITDA odráží efektivní realizaci projektů a dobrou provozní kondici společnosti.
Společnost Hensoldt má dobrou pozici v obranném a technologickém sektoru, kde působí v oblastech radarů, senzorů a optroniky, což jsou segmenty podporované německou vládou a Evropskou unií. Plánované investice do výroby a technologického vývoje připravují společnost na zvýšení provozního rozsahu, což by mohlo působit jako katalyzátor dalšího růstu. Pozitivní přijetí výsledků trhem je patrné z rychlého růstu ceny akcií, což podtrhuje důvěru investorů v pokračující rozvoj společnosti.
Současně je třeba vzít v úvahu určitá rizika. Ačkoli se marže zlepšují, krátkodobé provozní výsledky mohou čelit tlakům. V první polovině roku 2025 došlo k poklesu marže v segmentu senzorů. Vysoký počet nevyřízených zakázek nezaručuje automatickou přeměnu v tržby, protože realizace zakázek závisí na provozních faktorech a dodavatelském řetězci. Společnost zůstává citlivá na národní rozpočty na obranu i na globální makroekonomické faktory, jako jsou výkyvy měn, náklady na suroviny a logistiku. Rostoucí požadavky trhu znamenají, že společnost Hensoldt musí nejen získávat zakázky, ale také prokázat jejich realizaci a ziskovost ve stále náročnějším prostředí.
