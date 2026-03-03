Hrozí Evropě další energetická krize? Plyn zdražuje o desítky procent ⚠️

-
Evropský plyn vzrostl o více než 23 %, od pátku přes 60 %.
-
Katar zajišťuje asi 20 % světového LNG, výpadek je zásadní.
-
Goldman Sachs zvýšila odhad ceny na 55 EUR/MWh.
-
Trh čelí vysoké volatilitě a riziku dalšího růstu cen.
-
Evropské ceny zemního plynu prudce rostou poté, co došlo k zastavení exportu z největšího LNG závodu světa v Kataru. Referenční nizozemské futures vzrostly o více než 23 % na 54,76 EUR/MWh, přičemž od konce minulého týdne jsou výše už o více než 60 %. Takto silnou volatilitu trh nezažil od energetické krize v roce 2022.
Klíčový výpadek globálních dodávek
Závod společnosti QatarEnergy byl uzavřen po útoku íránského dronu. Katar přitom zajišťuje přibližně 20 % globálních dodávek LNG, což z tohoto výpadku činí jednu z nejvýznamnějších neplánovaných odstávek v historii odvětví.
Situaci navíc komplikuje faktické uzavření Hormuzského průlivu, klíčové přepravní trasy pro katarský plyn. Konflikt na Blízkém východě tak výrazně ohrožuje stabilitu globálních toků energií.
Asie vstupuje do hry
Většina katarského LNG směřuje do Asie, a právě tamní odběratelé – například Tchaj-wan a Jižní Korea – již aktivně hledají alternativní dodávky. Čína podle dostupných informací tlačí na Írán, aby zajistil otevření Hormuzského průlivu.
Analytici banky Goldman Sachs Group zvýšili odhad ceny evropského plynu pro duben 2026 z 36 EUR na 55 EUR/MWh. Očekává se, že asijské spotové ceny porostou ještě rychleji než evropské.
Evropa pod tlakem zásob
Evropa vstupuje do závěru zimy s vyčerpanějšími zásobníky, což může zesílit konkurenční boj o LNG náklady během nadcházející plnicí sezóny. Letní kontrakty se dokonce obchodují s výraznou prémií vůči zimním, což zhoršuje ekonomiku skladování plynu. Implied volatilita opcí na evropský benchmark vystoupala na nejvyšší úroveň od léta 2023, což signalizuje silně býčí sentiment a obavy z dalšího růstu cen. Pokud konflikt potrvá déle, může se znovu otevřít otázka energetické bezpečnosti Evropy a návratu extrémních cenových výkyvů.
