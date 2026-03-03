Čínská měď zaplavuje trh 🏗️

-
Produkce mědi v Číně směřuje k rekordu 1,2 mil. tun měsíčně.
-
Meziroční růst výroby dosahuje 10 %.
-
Vyšší ceny šrotu a kyseliny sírové podporují ekonomiku hutí.
-
Rostoucí zásoby mohou znamenat riziko zpomalení růstu cen.
-
Čínské hutě dál navyšují výrobu mědi a posouvají produkci na rekordní úrovně, což zvyšuje globální zásoby a může zpomalit dosavadní prudký růst cen tohoto klíčového průmyslového kovu. Podle průzkumu společnosti Shanghai Metals Market má produkce rafinované mědi v březnu dosáhnout téměř 1,2 milionu tun, což představuje meziměsíční růst o 4,6 %. Od začátku roku tak výroba vzrostla o 10 %. Oficiální data přitom v prosinci ukázala ještě vyšší objem přes 1,3 milionu tun, což potvrzuje silnou expanzi sektoru.
Co stojí za růstem produkce?
Navzdory globálnímu nedostatku měděné rudy a propadu zpracovatelských poplatků se čínským hutím daří držet tempo výroby. Pomáhají jim dva klíčové faktory:
-
Rekordní ceny mědi na konci ledna motivovaly k uvolnění většího množství šrotu, který nahrazuje primární koncentrát.
-
Výrazný růst cen vedlejšího produktu – kyseliny sírové – jejíž cena vystoupala na nejvyšší úroveň od roku 2014. Důvodem jsou omezené exporty síry z Ruska a silná poptávka po hnojivech.
Tyto faktory zlepšují ekonomiku výroby a umožňují hutím pokračovat v navyšování objemů i přes tlak na marže.
Rostoucí zásoby jako riziko
Globální zásoby mědi se prudce zvyšují, protože vysoké ceny odrazují část průmyslových odběratelů. V samotné Číně, která je největším světovým spotřebitelem, se navíc projevil sezónní útlum poptávky během oslav lunárního Nového roku. Výsledkem je napětí mezi silnou spekulativní poptávkou a ochabující reálnou spotřebou. Pokud se zásoby budou dále hromadit, může to znamenat tlak na korekci cen.
Výhled na další měsíce
Podle Shanghai Metals Market může produkce v dubnu a květnu dočasně klesnout kvůli pravidelným odstávkám a údržbě hutí. Krátkodobě tak může dojít ke stabilizaci trhu, nicméně celkový trend zůstává spíše ve znamení vysoké nabídky.
Graf COPPER (H4)
Cena mědi se po předchozím růstu dostala do fáze konsolidace a aktuálně testuje důležitou technickou oblast kolem 13 101 USD, což odpovídá úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu (13 037 USD). Po silném růstu, který vyústil v prudký výstřel k oblasti 14 500 USD, následovala rychlá korekce a přechod do postranního pohybu. Trh nyní osciluje mezi retracementy 23,6 % a 38,2 %, což značí vyčkávací fázi. Cena se aktuálně pohybuje těsně kolem klouzavých průměrů EMA 50 (13 081 USD) a SMA 100 (13 047 USD).
Tato konfluence vytváří silnou technickou zónu podpory. Její udržení může znamenat návrat býčího momenta, zatímco průraz níže by otevřel prostor k dalším úrovním:
-
50,0 % Fibonacci: 12 580 USD
-
61,8 % Fibonacci: 12 122 USD
CCI se nachází v negativním pásmu, ale není v přeprodané oblasti, což naznačuje mírný prodejní tlak bez extrému. Momentum zůstává lehce nad neutrální hranicí, avšak klesá, což potvrzuje zpomalování růstové dynamiky. Celkově trh zatím respektuje střednědobý růstový trend, ale krátkodobě přechází do fáze nejistoty. Klíčové bude, zda kupci dokážou ubránit oblast kolem 13 000 USD.
Zdroj: xStation5
