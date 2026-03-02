⛽Dojde Evropě palivo?

V souvislosti s nejnovější eskalací na Blízkém východě si mnoho investorů stále vybavuje roky 2022–2023 a přetrvávající obavy z růstu cen paliv, zejména v Evropě. Není náhodou, že řada účastníků trhu i pozorovatelů vidí scénář další vlny nedostatku paliv a růstu inflace, který by pohřbil naděje na pokračující oživení ekonomik Evropské unie.
Evropa, která vstupuje do roku 2026, však není stejná Evropa jako v roce 2020 nebo 2022. Ekonomiky a trhy vyspělých zemí se bolestivě poučily o závislosti na dovozu. Toto ponaučení nebylo přijato úplně, ale ve značné míře ano.
Situace jednotlivých evropských zemí je odlišná, přesto navzdory výrazné destabilizaci trhu není žádná z nich v současnosti v situaci, kterou by bylo možné označit za obtížnou. Blízký východ si většina lidí spojuje s ropou, nicméně ropa z Arabského poloostrova směřuje hlavně do Asie, nikoli do Evropy. Evropa zůstává kriticky závislá na dovozu uhlovodíků, významnou část energetických potřeb však pokrývá dodávkami z Norska a Spojených států.
Ani samotný Blízký východ nezůstal pasivní a nečekal na nevyhnutelnou válku USA s Íránem. Přes Arabskou poušť v současnosti vede ropovod „East–West“, který dokáže přepravit 5 až 7 milionů barelů ropy denně do přístavů u Rudého moře a zcela obejít Hormuzský průliv. Podél řeky Tigris v Iráku pak vede ropovod „Al Haditha–Rumalia“, který se následně napojuje na ropovod „Kirkuk–Ceyhan“, jímž lze do Turecka dopravit dalších 1,5 milionu barelů denně.
Zdroj: S&P Global
Horší situace se rýsuje u LNG plynu, kde je dovozní závislost vyšší, koncentrovanější a nenabízí snadný způsob, jak obejít aktuálně „horký“ Hormuzský průliv. Přesto to není důvod k panice. Především stojí za to podívat se do kalendáře: špičková poptávka po LNG přichází v zimě a v létě, kdy je potřeba vytápění a chlazení. Jenže je začátek března, zima skončila a příchod letních veder je minimálně dva měsíce daleko.
Tyto dva měsíce jsou důležité, protože bez ohledu na to, jak kdo konflikt hodnotí, v tuto chvíli neexistuje scénář, v němž by Írán ze současné konfrontace vyšel vítězně. Jeho porážka, kolaps státních struktur nebo téměř úplná ztráta schopnosti pokračovat v boji je nyní otázkou spíše týdnů než měsíců. Tento časový „polštář“ navíc posiluje skutečnost, že po vypuknutí války na Ukrajině Evropa zahájila výstavbu a naplňování mnoha zásobníků zemního plynu.
Vojenské operace, které nyní na Blízkém východě probíhají, jsou výzvou pro trhy, obchodníky, ekonomiky i centrální banky – stejně jako pro velení armád. Rozsahem však nejsou ničím, co by se blížilo tomu, čemu Evropa a svět musely čelit v posledních několika letech.
I přesto však existují mezery v dodavatelských řetězcích, které nelze zalepit snadno ani rychle. Tou mezerou je letecké palivo. Evropa uzavírá nebo přestavuje velkou část rafinerií, zatímco poptávka po osobní letecké dopravě dosahuje rekordů. Pokud Evropa rychle nenajde způsob, jak diverzifikovat v tomto úzkém segmentu trhu s uhlovodíky, mohou být důsledky pro valuace evropských aerolinek dramatické.
LHA.DE (D1)
Zdroj: xStation5
Valuace Lufthansy odrážejí kombinaci silné poptávky v segmentu osobní letecké dopravy a řady výzev, kterým evropská ekonomika čelí, například rostoucích nákladů na palivo a pracovní sílu. Nedostatek leteckého paliva by se bez obnovené vládní intervence mohl pro mnoho společností ukázat jako fatální.
