Humana klesá o 15 % kvůli nízké poptávce a hodnocení Medicare Advantage 📉

Akcie pojišťovací společnosti Humana (HUM.US) dnes klesly o 15 %, poté co společnost uvedla Komisi pro cenné papíry a burzy, že její hodnocení takzvaných plánů Medicare Advantage výrazně pokleslo. Podíl zákazníků zapsaných do plánů na rok 2025 klesl na 25 %, dolů z 94 % v tomto roce. Tyto plány jsou soukromými ekvivalenty vládního programu Medicare (určeného pro osoby starší 65 let). Roční období zápisu pro pojištění na rok 2025 začíná 15. října a zákazníci budou mít čas do 7. prosince, aby se rozhodli ohledně pokrytí.

Pojišťovna uvedla, že výsledky hodnocení nebudou mít vliv na její výkon v aktuálním a příštím roce 2025, ale negativně ovlivní příjmy počínaje rokem 2026.

Na základě předběžných údajů pro rok 2025 od Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) je v současnosti pouze 1,6 milionu členů, což je 25 % jejích členů, zapsáno do individuálních plánů na příští rok.

Hlavním viníkem je pokles hodnocení pro jednu z klíčových smluv společnosti Humana, do které je zapsáno 45 % jejích členů. Hodnocení kleslo z 4,5 hvězdičky na 3,5 hvězdičky, a tato smlouva představuje více než 90 % skupinových plánů Medicare Advantage.

Společnost odhaduje, že pokles hodnocení je způsoben změnou ve způsobu, jakým jsou hodnocení počítána, což může být stále nesprávné, a čeká na objasnění od CMS. Společnost se v současnosti snaží problém vyřešit a minimalizovat dopad.

BTIG uvedla, že hodnocení společnosti Humana byla zklamáním, vzhledem k tomu, že plány již čelí problémům - vyšším nárokům a rostoucím návštěvám v nemocnicích.

Humana (HUM.US, D1 interval)

Humana hodlá v příštích měsících poskytnout více informací o budoucích strategiích pro zlepšení výkonu. Uvedla, že podniká kroky k zvýšení zapojení členů a poskytovatelů, zlepšení technologií a zvýšení kvality zákaznického servisu. Investoři jsou však velmi opatrní. Akcie Humany jsou nyní na úrovni 237 USD, blízko minimům během Covid-19, což je daleko pod EMA200 (červený signál).