IBM představuje průlom: Lídr příští revoluce?

Navzdory tomu, že se pozornost trhu soustředí na společnosti jako Micron nebo Apple, část investorů začíná obracet svou pozornost k IBM.
Společnost představila technologii čipů pod hranicí 1 nanometru. Nová architektura, označovaná jako „nanostack“, má umožnit vertikální vrstvení tranzistorů a další zvýšení výpočetní hustoty v době, kdy se tradiční zmenšování polovodičů blíží fyzikálním limitům.
Podle IBM dokáže nová technologie o velikosti 0,7 nm umístit až 100 miliard tranzistorů na čip o velikosti nehtu. To je dvakrát více než u 2nm čipu, který společnost představila v roce 2021. Ve své výroční zprávě za rok 2022 IBM uvedla, že uzavřela tříletou smlouvu o společném vývoji/licencování s japonským konsorciem týkající se duševního vlastnictví a know-how v oblasti pokročilých polovodičů, která měla v roce 2022 přinést přibližně 100 milionů USD tržeb. Zpeněžení další fáze technologického vývoje IBM bude vyžadovat čas, ale jeho potenciál může být výrazně vyšší.
Mezi další potenciální přínosy patří (odhadované) zvýšení výkonu o 50 % nebo až o 70 % nižší spotřeba energie oproti 2nm generaci. Zejména v souvislosti s AI může být významné také deklarované zlepšení škálování pamětí SRAM, protože datová propustnost a efektivita se stávají jedním z hlavních omezení dalšího vývoje AI akcelerátorů.
Z technologického hlediska oznámení IBM posiluje dlouhodobou tezi, že polovodičový průmysl má stále prostor pro další zvyšování výpočetního výkonu navzdory rostoucím technologickým omezením. Pro trh s umělou inteligencí to může znamenat další pokles nákladů na jednotku výpočetního výkonu a vyšší efektivitu datových center.
Zároveň je však tento průlom zatím především výsledkem výzkumu a vývoje, nikoliv komerčním produktem. Jakékoli nasazení do výroby, masová produkce i monetizace budou pravděpodobně otázkou několika let a s největší pravděpodobností budou probíhat především prostřednictvím licencování technologií a spolupráce s výrobci čipů (například Intel).
V krátkodobém horizontu lze jen těžko očekávat významný dopad na tržby a marže IBM. Oznámení však zlepšuje vnímání technologických schopností společnosti a posiluje její postavení ve strategických oblastech, včetně umělé inteligence. Postupem času by tento průlom mohl začít podporovat i širší trh, který stále více zpochybňuje smysluplnost a kvalitu kapitálových výdajů hyperscale společností.
IBM.US (D1)
Reakce trhu je zatím utlumená. Akcie během čtvrteční seance nejprve posílily přibližně o 2 %, ale se zhoršujícím se sentimentem na trhu se vývoj otočil směrem dolů. Titul se nadále pohybuje v širokém rostoucím trendovém kanálu a zároveň v konsolidačním pásmu mezi 220 a 330 USD, přičemž aktuálně se nachází blíže jeho spodní hranici. Zdroj: xStation5.
Denní shrnutí: Polovodiče pohlcují Wall Street
Apple zdražuje: Náklady na paměti zatěžují společnost i trhy
Micron výsledky: Nestačí už ani dokonalost?
US OPEN: Micron nestačí, Wall Street prohlubuje ztráty
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.