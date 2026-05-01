🔴 Index ISM ukazuje znepokojivé signály, ale trh těží z nadějí na deeskalaci

Zveřejnění indexu ISM ve zpracovatelském průmyslu za duben 2026 přineslo trhům smíšené signály, když se spojila stabilní expanze sektoru se znepokojivým nárůstem cenových tlaků. Níže jsou uvedena klíčová čísla ze zprávy:
- Hlavní index (PMI): 52,7 oproti 53,0 (odhad) a 52,7 v předchozím měsíci.
- Ceny placené dodavatelům: 84,6 oproti 80,0 (odhad) – nejvyšší úroveň od dubna 2022.
- Zaměstnanost: 46,4 oproti 49,0 (odhad) – ukazatel naznačuje další ochlazení trhu práce.
- Nové objednávky: 54,1 oproti 53,5 v březnu – čtvrtý měsíc růstu v řadě.
- Produkce: 53,4 oproti 55,1 v březnu – expanze pokračuje šestý měsíc, ale ztrácí momentum.
- Dodavatelské lhůty: 60,6 oproti 58,9 – signalizují rostoucí úzká místa v dodavatelských řetězcích.
- Nevyřízené objednávky: 51,4 (pokles o 3 procentní body oproti březnu).
Komentář:
Dubnová zpráva ISM ze zpracovatelského průmyslu je klasickým příkladem „stagflační směsi“, i když sektor jako celek zůstává v expanzi už 18. měsíc v řadě. Největším zklamáním a zároveň varovným signálem je prudký skok cenového subindexu na 84,6. Za pouhé tři měsíce tento ukazatel vzrostl o více než 25 %, což přímo odráží cenový šok na trhu s energetickými komoditami vyvolaný válkou s Íránem, která byla zmíněna ve 47 % komentářů dotázaných firem.
Zpráva ISM ukázala masivní nárůst cenového subindexu. I když může jít jen o dočasný výkyv, přesto to ukazuje na narůstající cenové tlaky. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.
Na druhé straně data o zaměstnanosti (46,4) ukazují na jasnou slabost. Firmy se soustředí na řízení nákladů práce prostřednictvím snižování stavů a přirozeného úbytku zaměstnanců, nikoli prostřednictvím náboru. Navzdory těmto negativním faktorům zůstává poptávka měřená novými objednávkami solidní, což v kombinaci s nízkými zásobami u odběratelů vytváří základ pro budoucí produkci.
Tržní reakci je obtížné měřit izolovaně, protože investoři reagují především na naděje na dosažení dohody mezi USA a Íránem poté, co se objevily zprávy, že Írán vyjádřil ochotu analyzovat mírové body předložené USA. Po těchto titulcích výnosy klesly, zatímco index S&P 500 se posunul na další historické maximum.
