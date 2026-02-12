Indický textil získá v USA stejné výhody jako Bangladéš, vláda uklidňuje farmáře

-
Indický textil má získat stejné celní výhody jako Bangladéš.
-
USA snížily cla na indické zboží z 25 % na 18 %.
-
Až 95 % zemědělské produkce je z dohody vyňato.
-
Farmáři protestují, vláda však tvrdí, že citlivé komodity zůstávají chráněny.
-
-
-
-
Indický textilní sektor by měl v rámci nové obchodní dohody se Spojenými státy získat stejné celní výhody jako Bangladéš, uvedl ministr obchodu a průmyslu Piyush Goyal. Podle něj bude dohoda obsahovat ustanovení o celních úlevách v případě, že indičtí výrobci použijí bavlněnou přízi dováženou z USA.
Vyjádření přichází poté, co Washington snížil reciproční cla na bangladéšské zboží na 19 % a zároveň zavedl plné osvobození pro některé textilní produkty využívající americkou bavlnu či syntetická vlákna. Tento krok vyvolal mezi indickými exportéry obavy ze ztráty konkurenceschopnosti, jelikož Bangladéš má výrazně silnější exportní základnu v oblasti oděvů.
Americký prezident Donald Trump minulý týden oznámil snížení recipročních cel na indické zboží z 25 % na 18 % a zároveň zrušil 25% sankční clo uvalené na Indii kvůli nákupu ruské ropy. Detaily dohody však zatím nebyly plně zveřejněny, což vyvolává nejistotu především mezi zemědělci.
Tisíce indických farmářů vyjádřily obavy, že vláda mohla učinit příliš velké ústupky v zemědělském sektoru výměnou za snížení cel. Goyal však zdůraznil, že přibližně 90–95 % indické zemědělské produkce je z dohody vyňato. Citlivé komodity jako mléčné výrobky, drůbež, ovoce, zelenina, etanol, tabák či vybrané luštěniny a obiloviny podle něj zůstávají chráněny. Vláda rovněž neučinila žádné ústupky v oblasti geneticky modifikovaných plodin.
Pro indický textilní průmysl představuje dohoda potenciální posílení pozice na americkém trhu, zejména pokud budou celní výhody skutečně srovnatelné s těmi, které získal Bangladéš. Klíčové však bude, jak rychle a v jakém rozsahu budou jednotlivé podmínky implementovány.
